Suivez l'épisode 10 de Koh-Lanta : le Feu Sacré

21h40 : Et Quentin choisit Fred pour partager ce moment d’exception ! Les deux frangins vont profiter, mais ça va jacter fort sur le camp…

21h39 : LA VICTOIRE POUR QUENTIN ! Nicolas s’est vautré au dernier moment, la balle de match est arrivée dans les pieds de son adversaire. Bingo !

21h39 : Léger avantage pour Nicolas, est-ce que ça va payer ?

21h38 : Sans surprise, cela va se jouer entre Nicolas et Quentin qui n’ont que huit kilos.

21h37 : Et c’est parti pour la finale ! Qui va l’emporter ?

21h36 : Julie prend onze kilos ! Wahou. Et Frédéric en donne dix à Helena ! Ah ouais, la guerre hommes/femmes est déclarée.

21h35 : Et ça passe pour Helena et Julie ! Alors, à qui vont les sacs de Clémence et Frédéric ?

21h34 : Quentin et Nicolas se qualifient en premier pour la finale ! Il reste deux places !

21h33 : Forcément, Clémence galère de fou. Et Nicolas continue son one-man show.

21h32 : Et Gilles envoie ses cinq kilos à Clémence ! Ouch !

21h31 : Laura va donner ses trois kilos à Nicolas. Et pour Gilles ?

21h30 : Gilles et Laura sont éliminés ! Que c’est dur !

21h29 : Ce n’est pas la même limonade pour Frédéric et ses 10 kilos. Nicolas se balade et termine premier.

21h28 : Frédéric portera les 5 kilos d’Esteban. Et Tania donne son sac de 3 kg à Quentin. Ah ouais d’accord.

21h27 : Allez, c’est la porte pour Esteban et Tania. Déjà. Et maintenant il faut lâcher ses kilos…

21h26 : C’EST PARTI POUR LA PREMIERE COURSE !

21h25 : Allez, il est pour toi ce confort, mon Gillou. Montre-leur que les muscles, c’est pour les culturistes.

21h24 : Ah non, ce sera un combo culture, tourisme sous-marin et bonne bouffe ! Moment plaisir pour le gagnant.

21h23 : Oh oui, le parcours du combattant ! On adore !

21h22 : C’EST L’HEURE DU PREMIER CONFORT INDIVIDUEL ! Serait-ce l’heure des lettres ?

21h21 : Clémence va se prendre un retour de bâton stratosphérique, j’ai mal pour elle par avance. Non, je déconne.

21h20 : Nicolas nous fait un bon business plan.

21h19 : La Puissance 4 est toujours là, et elle va faire mal.

21h17 : Ce scénario fou avec Grace, quand même. Je pourrais le revoir à peu près 6734 fois à la suite. Oui, c’est long. Mais c’est long, c’est que c’est bon.

21h16 : Bon, on sait tous que le vrai Highlander dans cette aventure, c’est Quentin.

21h15 : On commence à voir de plus en plus de personnes déjà éliminées dans le générique. Et à la fin, il n’en restera qu’un !

21h13 : C’est l’heure de voir Denis nous parler de la ceinture du Pacifique, pas le temps pour la parlotte !

21h12 : Bon, je pensais arriver après les pubs, mais c’est dommage, ce n’est pas le cas. Comment se passe ce début de semaine pour vous ?

21h10 : SALUT LES AVENTURIERS ! Vous êtes confortablement assis dans votre canapé pour observer les réactions suite à l’élimination d’Anne-Sophie la semaine dernière ? Vous avez bien raison. Yéyéyéwayéyéyéwayéyé !

