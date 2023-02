Suivez en direct Detroit Pistons-Chicago Bulls

Trois ans après avoir posé le pied sur le sol parisien pour la toute première fois, la NBA était de retour en France ce jeudi soir. À l'affiche, une rivalité historique de la Grande Ligue, entre des Chicago Bulls en manque de résultats cette saison et des Detroit Pistons sans grandes ambitions. Et à l'arrivée, Lavine et DeRozan ont porté les Taureaux vers une victoire solide (108-126), pendant que Killian Hayes a été à la peine.

Detroit Pistons 108-126 Chicago Bulls

23h32 : L’heure est venue pour moi de vous laisser les amis, c’était un plaisir de suivre ce match avec vous. Pour les plus férus d’entre vous, je vous souhaite un excellent remake des finales tout à l’heure entre Boston et Golden State (ou un bon Wolves-Raptors, pourquoi pas après tout).

23h29 : Sans forcer plus que nécessaire et portés par un duo Lavine-DeRozan (30 et 26 points respectivement) très bon après la mi-temps, les Chicago Bulls remportent le match de 18 points. Le début de la remontée au classement pour la franchise de l’Illinois ? Pour Detroit, dommage que Killian Hayes n’ait pas réussi à enflammer la soirée…

23h28 : Un dernier tir longue distance d’Ivey et Chicago s’impose !

23h27 : Le banc est ouvert côté Chicago pour la dernière minute. Sauf pour Drummond.

23h24 : Oh le retour de Killian Hayes sur Caruso ! Il se relève mais ça sent la fin d’une triste soirée pour le frenchie…

23h23 : Joga bonito Chicago.

23h21 : Bien bien bien, il nous reste trois minutes pour profiter, même si la messe semble dite.

23h18 : Quel dommage Killian Hayes qui ne met rien dedans, le move était bon pourtant.

23h17 : Bon, Zach Lavine va peut-être nous claquer 30 points.

23h16 : La barre des 100 points pour Detroit grâce à Saddiq Bey.

23h14 : Temps mort pour Dwane Casey. Si les Pistons veulent y croire, c’est maintenant ou jamais.

23h13 : Stewart il va peut-être falloir arrêter de le chercher à trois points.

23h10 : En fait, les highlights du match seront uniquement les actions de Derrick Jones Jr.

23h09 : 23 points pour Lavine, 22 pour DeRozan. Qui va terminer meilleur marqueur ?

23h05 : Un trois points pour Detroit avec Livers ! C’en est trop pour Donovan, temps mort Chicago.

23h03 : DeRozan encore, en toute délicatesse. Les Bulls maintiennent leur avance avec décontraction.

23h01 : Mais Ivey ? Le temps que la défense des Bulls réagisse, il était dans le cercle.

23h : Bon Detroit est à 4/26 à trois points, qu’espérer avec ça ?

22h57 : Et le dernier quart temps qui démarre avec un trois points de Coby White. Ça pique.

22h53 : Allez on en reste là pour ce troisième quart temps. Chicago augmente tout doucement son avance, avec notamment un Lavine bien chaud depuis le retour des vestiaires.

22h52 : DeMar DeRozan a raté un shoot dans le périmètre. Je répète, DeMaz DeRozan a raté un shoot dans le périmètre.

22h49 : Derrick Jones Jr., c’est trop là ! Laisse-les respirer ces pauvres Pistons !

22h47 : Derrick Jones Jr encore le tomar ! Mais faites quelque chose !

22h46 : Ce quart temps est celui de Zach Lavine.

22h44 : Allez, Bogdanovic ramène Detroit à dix points. Mais Lavine s’en moque et finit la tête dans le cercle !

22h40 : Le plus grosse ovation de la soirée est pour Magic Johnson. Evidemment.

22h37 : Il y a une force surnaturelle qui repousse tous les objets au-dessus du cercle de Chicago ? Comment c’est possible tous ces ratés consécutifs ?

22h36 : Bip bip Ivey.

22h32 : Temps mort demandé par les Pistons, pour essayer de casser le push des Bulls depuis la reprise.

22h31 : Pour qui cette passe de Zach Lavine ? Quelqu’un pour aller la chercher aussi haut ?

22h30 : Encore une faute de Hayes sur Lavine, attention à ne pas voir Chicago s’échapper définitivement.

22h28 : Aïe Killian Hayes qui mord dans la feinte de Lavine, le panier plus la faute.

22h27 : 6/32, merci Saddiq.

22h27 : Allez on y retourne !

22h23 : Wow j’avais pas vu : si les stats sont à jour, les deux équipes sont à 6/31 derrière l’arc en cumulé. Pas jojo ça alors qu’on a plutôt l’impression d’un match sympa sur le plan offensif.

22h20 : @Tarsipark On est d’accord, Bogdanovic fait une belle première mi-temps. Pas aujourd’hui que sa cote va baisser à l’approche de la trade deadline, si jamais Detroit veut s’en séparer.

22h14 : @411VM Verratti est au match ? Quel petit filou d’avoir loupé l’aller-retour au Moyen-Orient alors que Mbappé, Hakimi et compagnie ont dû aller en découdre avec CR7 et ses copains tout à l’heure.

22h12 : @411VM Je suis présentement assis à mon bureau dans ma chambre, bien installé devant mon ordi pour être tout à fait précis.

22h09 : MI-TEMPS ! Alec Burks est contré au buzzer et Chicago rentre aux vestiaires avec neuf points d’avance. Les Bulls d’un DeRozan à 16 points pour son retour gèrent plutôt bien les choses.

22h08 : En fait l’affiche c’est pas Pistons-Bulls, c’est Bogdanovic-DeRozan.

22h06 : Deuxième panier pour Killian Hayes !

22h05 : Une petite pensée pour les fans des Pistons dans la salle qui croyaient leur équipe à hauteur et qui viennent de prendre un coup sur le crâne avec cette histoire.

22h03 : L’ovation pour Victor Wembanyama. Quelque chose me dit que ce sera pas la dernière de sa carrière.

22h01 : Bon, je récapitule. Jusqu’à preuve du contraire, on est bien sur un +11 Chicago avec déjà 14 points de Vucevic et 12 de Derozan. Diallo est toujours meilleur marquer avec 15.

22h : Le trois point de Sadiqq Bey ! Et donc renversement de situation, Detroit serait devant ? Non, a priori on a le bon score à l’écran, mais que se passe-t-il ???

21h59 : Bein Sports qui nous annonce que le score affiché à la télé est faux, c’est lunaire. Bogdanovic lui n’en a rien à faire et commence à chauffer.

21h57 : +14 Bulls, Chicago est en train de creuser doucement l’écart.

21h56 : Les Américains ne sont pas encore révéillés, les stats et le score du match peinent à suivre…

21h52 : @411VM Ça je veux bien te croire.

21h51 : Lavine du parking, l’écart repasse au-dessus des dix points !

20h50 : Oh Dragic pour Derrick Jones Jr qui monte jusqu’au plafond ! And one !

21h49 : DeRozan aux lancers et Bercy qui chante : MVP ! MVP !

21h48 : Hamidou Diallo, 13 points, meilleur marqueur du match. Tout va bien.

21h45 : @411VM T’as fait évaluer les frais de port jusqu’en France aussi pour le whopper ?

21h44 : Jalen Duren ! Boom !

21h43 : On a même le droit de voir jouer Goran Dragic et ses 36 ans.

21h41 : Quelqu’un pour arrêter Vucevic ?

21h40 : On reprend avec un 1/2 de Diallo, Detroit recolle un peu.

21h37 : Fin du premier quart temps. Les Bulls ont pris une petite longueur d’avance grâce notamment à Vucevic et Lavine, huit points chacun.

21h36 : C’était le moment d’enflammer tout ça M. Hamidou Diallo !

21h35 : Oui mon Alec Burks sûr, au bon souvenir de sa saison à jouer le facteux X l’an dernier à New York.

21h33 : LES DEUX PREMIERS POINTS POUR KILLIAN HAYES !!!

21h32 : Au tour de Patrick Williams !

21h31 : Un tomar partout, Hamidou Diallo répond à DeRozan.

21h30 : Pour l’instant ça veut pas pour Killian Hayes…

21h27 : @411VM Celui avec un i.

21h25 : Oui Saddiq Bey, le spin move. Billy Donovan n’a pas apprécié, temps mort.

21h24 : Bogdanovic à trois points, smooth.

21h23 : DeRozan est en mode régalade.

21h21 : Bogdanovic fait respirer les Pistons derrière le temps mort. Et oui cette passe de Hayes pour Stewart, seul dans la peinture !

21h18 : Le trois points pour Patrick Williams ! Et le dunk de DeRozan derrière ! Temps mort Detroit.

21h15 : Deux de suite pour le Vooch, Stewart répond avec un 2/2 sur la ligne.

21h13 : Et les deux premiers points du soir sont pour Vucevic, ligne de fond.

21h13 : Allez c’est parti !

21h11 : Petite prise de parole de Killian Hayes et Nikola Vucevic avec Tony Parker, histoire de nous faire patienter encore un peu.

21h09 : Pour ceux qui ne sont pas encore dans l’ambiance, on ne peut plus grand chose pour vous.

21h04 : C’est parti pour l’annonce des équipes. Comme si on était dans le Michigan.

21h03 : Ah oui, pour ceux qui restent rarement debout toute la nuit pour regarder du basket, les horaires des matchs de NBA ne sont pas contractuels. Mais ça ne devrait désormais plus trop tarder.

21h01 : Lonzo Ball et Cade Cunningham blessés pour toute la saison mais qui ont fait le déplacement quand même, un voyage à Paris ça ne se loupe pas.

20h57 : On est à quelques petites minutes du tip-off, c’est l’heure de balancer vos pronos ! Et pourquoi pas un petit Pistons +1 avec un buzzer beater de Killian Hayes ?

20h54 : Benny the Bull qui a révisé ses classiques pour venir brandir un pancarte « Allez Alain Philippe » . Superbe.

20h51 : Un parquet qui a d’ailleurs été importé directement des États-Unis par cargo. La folie des grandeurs jusqu’au bout.

20h49 : Allez, les joueurs des Bulls pénètrent sur le parquet pour la fin de l’échauffement. Très vite suivis pour les joueurs de Motor City.

20h48 : @Back_to_the_future Canal+ en clair et Bein Sports 1.

20h47 : @Verano82 D’ailleurs tu penses que Thomas et Jordan vont se regarder le match ensemble ? Non, je plaisante.

20h45 : Tony Parker, Ronny Turiaf, Flo Pietrus… C’est toute la France du basket qui est en fête.

20h42 : Ouf, Benny the Bull et Hooper, les deux mascottes, ont l’air bien en forme.

20h40 : Comme il y a trois ans avec le Charlotte-Milwaukee, on aura donc un Français sur le parquet. Après Nico Batum, place au gamin de Cholet, joueur de l’Hexagone drafté le plus haut de l’histoire (pour l’instant).

20h37 : En face, les Detroit Pistons de Killian Hayes, qui évoluent dans le bas de la conférence est et se verraient bien accueillir un autre jeune frenchie dans quelques mois.

20h35 : Et donc au menu une belle affiche historique, même si les deux équipes ne sont pas forcément au mieux cette saison. D’un côté, les Chicago Bulls de DeRozan, Lavine et Vucevic, qui ne sont pas dans les clous de leurs objectifs élevés pour le moment.

20h32 : L’occasion de poser la question : est-ce qu’il y a des balle-orangix parmi vous ?

20h30 : Bonsoir bonsoir ! Une fois n’est pas coutume, place au basket en ce jeudi soir. La NBA nous rend visite en France pour la deuxième fois de son histoire, alors on va en profiter tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ?