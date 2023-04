Le PSG champion ? Non merci !

Une nouvelle fois très décevant contre Lyon, Paris n'avance plus et relance tout seul comme un grand une course au titre qui semblait enterrée. Pour le bien de tous, il serait même préférable que le sacre échappe aux Rouge et Bleu.

Cela n’était jamais arrivé depuis l’arrivée de QSI à la tête du club, c’est désormais chose faite. Pour la première fois depuis plus de douze ans, le PSG est resté muet à deux reprises consécutives dans son antre du Parc des Princes. Une nouvelle illustration de la médiocrité dans laquelle s’enfonce un peu plus chaque week-end un club de la capitale dont le fonds de jeu s’est totalement évaporé depuis le début de l’hiver. Toujours leader, mais avec seulement six points d’avance sur un duo Lens-Marseille aux dents longues, le PSG ne mérite pas d’être sacré champion de France. Pire, il serait préférable pour tout le monde que ce ne soit pas le cas.

Lens, Marseille et l’enthousiasme

Actuellement présents sur le podium, Lensois et Marseillais réalisent leur meilleure saison depuis bien longtemps (une éternité pour les uns, une bonne décennie pour les autres), et pourtant… Malgré 60 points en 29 journées, des marques historiques, les deux clubs ne semblent pas en mesure de soulever l’Hexagoal le 3 juin prochain. À moins que. À ce rythme, Paris pourrait ouvrir la porte, et offrir à tout le monde une course au titre effrénée, denrée devenue bien trop rare ces dernières saisons. Dans le Sud comme dans le Nord, tous en rêvent, sans oublier un Monaco qui pourrait encore venir jouer les trouble-fêtes.

8 – Paris a perdu 8 de ses 18 matches en 2023 toutes compétitions confondues, son plus haut total de revers après 18 rencontres d'une année civile depuis 2001 (9). Dérive. #PSGOL pic.twitter.com/LTQD7F9Sas — OptaJean (@OptaJean) April 2, 2023

Impeccables face au top 5, en atteste leur victoire à Rennes, les Sang et Or proposent une saison folle, largement plus enthousiasmante que le jeu largement stéréotypé du PSG depuis trois mois. Voir Franck Haise et les siens, prochains adversaires à débarquer porte d’Auteuil dans deux semaines, chanter « Mais qu’est-ce qui s’est passé ? On a chicoté toute la Ligue 1 » serait une magnifique bouffée d’oxygène. Quant à l’OM de Pablo Longoria, qui semble encore avoir passé un cap depuis l’arrivée d’Igor Tudor, décrocher un premier titre depuis plus de dix ans serait un coup de boost incroyable. Et la fin d’une attente interminable sur la Canebière, où l’élimination en coupe de France après avoir écarté Paris a provoqué une immense déception.

Pour le bien du PSG lui-même

Être champion en s’arrêtant de jouer à la quinzième journée ne devrait pas être possible. Depuis la reprise post-Coupe du monde, le PSG a arrêté de jouer au football, oubliant tout ce qu’il avait si bien fait avant le tournoi qatari. Indigne d’un champion de France. « Le problème de Paris, c’est que quand l’objectif numéro 1 qui vous intéresse, et qui intéresse tous les fans, n’est plus accessible, on dirait que la saison n’existe plus. À tous les niveaux. C’est comme ça… On le sent, on le perçoit », constatait devant les journalistes Laurent Blanc, familier de la situation. Résultat : Paris ennuie comme rarement et compte désormais huit défaites en dix-huit sorties depuis le Nouvel An. « Il y a de la déception parce qu’on avait bien démarré et de la colère, on concède trop de situations. Il manque de la personnalité, un sursaut d’orgueil, regrettait pour sa part Christophe Galtier, qui refusait pourtant d’en vouloir à ses ouailles après la rencontre. On est poussé par notre public jusqu’à la dernière minute, mais on manque énormément de réaction. » Amorphes.

Surtout, la perte du titre avait provoqué une remise en question devenue indispensable en 2017, et dans une certaine mesure en 2021. Et ce PSG-là, certainement le plus mauvais des douze dernières années, en a cruellement besoin pour repartir de l’avant la saison prochaine et ne pas pouvoir se cacher derrière un onzième sacre national qui serait pourtant historique. « Le titre, c’est quelque chose de difficile à aller chercher. Et si on pense que les choses se font facilement, non, ça va être difficile. Pour aller chercher ce titre, il va falloir un autre état d’esprit et plus de personnalité sur le terrain, notamment quand les choses ne tournent pas à notre avantage », a poursuivi Galtier. Tout le contraire de ce qu’affiche cette équipe en état de mort cérébrale depuis plusieurs semaines. Et aux antipodes du visage d’un champion national, qui collerait bien plus à ses enthousiasmants poursuivants.

