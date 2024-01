Kylian Mbappé, à votre service public

Invité d’ Envoyé spécial , émission de France 2 d’habitude plus incisive, Kylian Mbappé a pu dérouler une communication millimétrée – et sans doute sincère – autour de sa personne et sur le travail estimable de sa fondation. Mais est-ce au service public de se mettre à son service ?

Il suffit d’abord de regarder les audiences pour comprendre l’enjeu d’une interview de Kylian Mbappé pour n’importe quel média, y compris Envoyé spécial et sa journaliste phare Élise Lucet. Ce jeudi en prime time, France 2 a rassemblé 2,94 millions de téléspectateurs autour du reportage intitulé « Joue-la comme Mbappé », puis de l’interview qui a suivi. Un succès qui constitue d’ores et déjà un record pour l’émission, pourtant habituée aux scoops et aux longues enquêtes d’investigation. En obtenant l’accord du joueur du PSG, France Télévisions décroche une jolie timbale sous le nez de ses concurrents, alors que le capitaine des Bleus avait jusqu’ici plutôt privilégié TF1 et BFM pour ses grands entretiens.

L’engagement, angle choisi par France Télé pour raconter Mbappé

La première et majeure partie de cet Envoyé spécial hors normes était consacrée à la fondation IBKM (Inspired by Kylian Mbappé), présidée par sa mère Fayza Lamari, que beaucoup ont découverte à cette occasion, et qui s’est elle aussi montrée parfaitement à l’aise durant l’exercice. L’attaquant se trouve déjà à la tête d’un petit empire de sociétés, et constitue une PME à lui seul, ne serait-ce que par ses propres revenus (autour de 100 millions d’euros par an comme il a fini par presque le confesser devant les caméras hier soir). Le voilà donc clairement installé dans le monde des affaires. Pourtant, et personne n’osera douter de l’honnêteté de sa démarche, il ne cache pas, dans tous les sens du terme, son sens du devoir social, de « rendre ce qu’il a reçu ». Il est par exemple un des parrains de Premier de cordée, en faveur des enfants hospitalisés, et s’engage aussi dans des projets au Cameroun, le pays d’origine de son père.

La fondation IBKM s’avère par contre un projet personnel, visant à accompagner 98 jeunes de tous milieux sociaux sur le chemin de la réussite. Elle a bénéficié du coup sur le service public d’une longue exposition de son œuvre, qui s’éloigne formellement et sur le fond des standards habituels de l’émission qui fournit d’habitude plus de recul si ce n’est d’informations sur les sujets qu’elle traite. Au moins a-t-on pu entendre la maman du joueur confier par certains moments le trouble, rapidement dissipé, lors du passage de Bondy aux palaces quatre étoiles ou que grandir en cité ou en pavillon ne forme pas la même expérience de la banlieue.

Comm’ tout le monde ?

L’interview de Mbappé qui a suivi était du même acabit : très empathique. À tel point qu’Élise Lucet a même pensé à dire du bien de sa BD. Le garçon de 25 ans maîtrise sa com, une nécessité pour une personnalité de sa stature. Nul doute qu’à quelque temps d’annoncer sous quelles couleurs il va continuer sa carrière, il a su utiliser cette fenêtre prestigieuse pour contrer par avance tout procès d’intention ou bad buzz, par exemple de la part du PSG ou de son éventuelle « armée numérique ». Il a ainsi de nouveau titillé la corde sensible du patriotisme qu’il avait déjà fait vibrer pour justifier sa prolongation au PSG. Cette fois autour des Jeux olympiques à Paris, une façon aussi de promettre que si son destin se dessine à Madrid, il tentera avant de partir de laisser une médaille d’or dans l’armoire à trophées hexagonale. « J’ai toujours eu la “flamme olympique”. Avec la Coupe du monde, les Jeux olympiques sont l’événement sportif le plus important. En plus à Paris… Cela représente tellement pour moi. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, c’est une opportunité extraordinaire. C’est même un rêve plutôt qu’une opportunité. » Toutefois, le professionnel a su ramener le doux rêveur à la raison par avance. « Je l’ai déjà dit, je suis arrivé à un âge où je ne veux plus forcer les choses. Tout le monde sait que je veux jouer les JO, mais si mon club ne veut pas, je le comprendrai. J’ai la maturité de comprendre les deux parties. Mais si j’y vais, je serai très content. »

Un discours qui, sans l’avouer ouvertement, vise à contrer ceux qui lui reprochent ses caprices ou d’avoir obligé le PSG à construire son projet autour de lui. Même humilité au service du collectif lorsqu’il s’épanche sur la finale de Coupe du monde perdue l’an dernier : « Les enfants ne savent pas ce que ça veut dire de faire partie d’une équipe et de représenter son pays. Marquer un triplé, ce n’est pas important. J’aurais été beaucoup plus heureux de marquer zéro but, mais qu’on reparte avec la coupe. » De même, il a parfaitement su défendre son droit, légitime, à s’exprimer sur des sujets de société qui le touche, comme la mort de Nahel ou le racisme. « Je suis un citoyen du monde. Je pense que c’est important de montrer aux gens qu’on n’est pas sur une autre planète. Je suis libre de faire et de dire ce qui me semble juste, comme n’importe quel humain. […] C’est un terrain glissant, mais je suis cramponné. » Il n’y a pas eu de prolongation, ni question par exemple en retour sur son silence à propos des polémiques liées à l’organisation de la Coupe du monde au Qatar, lui, le salarié de QSI. Ni d’insistance lorsque fut évoqué le cas Zidane – « on ne touche pas à la légende » – qui révélait malgré tout qu’il n’est cependant pas n’importe quel quidam quand il gazouille. Il contribua ainsi grandement à faire tomber un Noël Le Graët qui semblait indéboulonnable. Kylian Mbappé finalement aurait mérité mieux, au regard de son importance désormais en France, que l’admiration de l’équipe d’Envoyé spécial : vu son aisance mots en bouche, il aurait aussi gagné à répondre à des questions un poil plus frontales.

