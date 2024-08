France

Plage

Comment reconnaître un joueur de foot à la plage ?

Par Jules Reillat le Dimanche 11 Août à 06:00 Article modifié le Vendredi 09 Août à 16:53

Avec plus de 30 degrés attendus ce week-end, forcément, il va y avoir du monde sur les plages françaises. Et, pour éviter aux amoureux de la lecture de se retrouver avec un ballon à cinq centimètres de la tête et du sable plein la serviette, voici 30 clés pour identifier un fan du ballon rond venu faire des retournés acrobatiques au bord de l’eau.