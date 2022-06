Ángelos Charistéas : Un Grec perdu en Provence

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. À l’occasion du troisième épisode, retour sur l’arrivée inattendue d’Ángelos Charistéas à l’AC Arles-Avignon, en août 2010. On se demandait alors ce que l’attaquant grec, buteur victorieux en finale de l’Euro 2004, venait faire chez un promu en L1 aux moyens plus que limités. Il n’a pas tardé à se poser la même question.

Salade provençale

« J’essayais de lui dire, avec mon anglais approximatif : "Mais qu’est-ce que tu fous là mon gars, à t’entraîner au stade municipal d’Arles ?" »

« Signer à Arles-Avignon a été la pire décision de ma carrière »

« Ces joueurs ont débarqué dans un club qui ne savait pas ce qu’il faisait en Ligue 1, qui d’ailleurs n’avait rien à y faire et n’était pas du tout structuré. Le décalage était trop grand, tout simplement. »

Dans l’imaginaire collectif des passionnés de foot, il est des noms qui, pour toujours, resteront associés à un moment bien précis. Marco Materazzi, par exemple, renvoie irrémédiablement au coup de boule de Zinédine Zidane, alors que Luis Arconada ne se départira jamais de sa terrible faute de main face aux Bleus de Michel Platini. Cette vérité vaut aussi pour Ángelos Charistéas. Il faut dire que l’attaquant d’1,91m a été la figure de proue de l’un des plus gros braquages de l’histoire, à savoir la victoire de la Grèce lors de l’Euro 2004. Au sein d’un collectif infaillible, le joueur alors âgé de 24 ans est devenu le héros de tout un peuple en inscrivant le seul but de la finale, face à un Portugal vaincu chez lui et inconsolable (0-1). Voilà donc LE fait d’armes de la carrière du natif de Serrès, qui a connu moins de moments glorieux en club. Passé par le grand Werder Brême, l’Ajax Amsterdam, le Feyenoord Rotterdam ou encore le Bayer Leverkusen, il n’a jamais bouclé une saison de championnat à dix buts ou plus. Pas sensationnel pour un pur numéro 9, certes davantage reconnu pour ses qualités de joueur de fixation que pour ses talents de finisseur, et par ailleurs victime de pépins physiques récurrents. À l’été 2010, il est poussé vers la sortie par le FC Nuremberg et opte pour un point de chute étonnant : l’AC Arles-Avignon.C’est là, aux portes de la Camargue, que se trouve la curiosité de la saison de Ligue 1 qui s’ouvre. Car oui, après deux montées successives, l’ACAA a réussi le remarquable tour de force de se hisser dans l’élite du football français, et cela pour la toute première fois de son histoire. Le promu a beau disposer de moyens financiers très limités et d’infrastructures vétustes, son nouveau président, Marcel Salerno, voit les choses en grand. L’homme d’affaires profite de l’intersaison pour remplacer les cadres de l’effectif par un casting plus clinquant., raconte Benjamin Psaume, l’un des rares éléments à avoir été conservé après la montée.Commence alors un gigantesque remue-ménage. De nombreux joueurs s’en vont, et pas moins de 18 recrues débarquent tout au long de l’été, libres ou en prêt. Pêle-mêle, on y trouve des Français expérimentés (Camel Meriem, Yann Kermorgant, Vincent Planté...), deux Espagnols formés au Real Madrid (Álvaro Pérez Mejía, Francisco Pavón), des Algériens venant de Championship (Hameur Bouazza, Kamel Ghilas) ou encore un jeune feu follet au style capillaire bien à lui, prêté par Montpellier et du nom de Rémy Cabella., souffle Psaume.Ángelos Charistéas, lui, pose ses valises à la mi-août. Il est accompagné par son compatriote Ángelos Basinás, celui-là même qui avait déposé le ballon sur sa tête victorieuse en finale de l’Euro, six ans plus tôt. Au moment de sa présentation, le buteur hellène annonce clairement son intention :Il n’atteindra aucun de ces deux objectifs.Benjamin Psaume ne tarde pas à faire connaissance avec son nouveau coéquipier., affirme le milieu offensif formé à Toulouse.(victoire 1-0 des Grecs, NDLR)"Mais qu’est-ce que tu fous là mon gars, à t’entraîner au stade municipal d’Arles ?"La déception sera à la hauteur de la surprise suscitée par cette arrivée. Charistéas ne dispute que six matchs de Ligue 1 et un autre de Coupe de la Ligue sous le maillot provençal, sans parvenir à inscrire le moindre but., concède PsaumeL’histoire se termine bien vite, puisque l’ancien Ajacide résilie son contrat fin novembre., confie-t-il àquelques semaines plus tard.Avant de dénoncer :Des raisons que Benjamin Psaume ne peut que comprendre., rappelle-t-il.Au-delà du cas Charistéas, c’est toute la stratégie de recrutement des dirigeants qui vire au fiasco. Sur le terrain, la mayonnaise ne prend pas, et Arles-Avignon, qui entame sa saison par huit défaites de rang, termine logiquement bon dernier avec un bilan calamiteux (vingt points pris, seulement trois victoires en 38 matchs). Dès la trêve hivernale, plusieurs joueurs emboîtent le pas du Grec et plient bagage. Dont Psaume,par le président Salerno et mis au placard par Faruk Hadžibegić, qui a remplacé Michel Estevan sur le banc dès octobre., avoue celui qui évolue désormais en amateur avec Le Grau-du-Roi, dans le Gard.Après sa parenthèse provençale, Ángelos Charistéas est brièvement apparu en Ligue des champions avec Schalke 04, a conclu sa carrière de joueur à Al-Nassr en 2013 et a occupé un poste de directeur du football à l’Aris Salonique (2019-2020). L’AC arlésien, pour sa part, est retombé bien bas, en Régional 2. Début mai, son succès 22-1 face à Septème n’est pas passé inaperçu . Une autre manière de défrayer la chronique.