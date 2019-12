6 buts et 4 passes dé' : le match de tarée de Vivianne Miedema

goals assists The most complete performance in professional football history⁉️@VivianneMiedema ? pic.twitter.com/jPR3pOl3qC — Barclays FA Women's Super League (@BarclaysFAWSL) December 1, 2019

Sur une autre planète.Dimanche, l'équipe féminine d'Arsenal a marqué l'histoire de la Women's Super League (WSL). Les Gunners, championnes en titre, ont é-cra-sé les pauvresde Bristol, 11 buts à 1, signant la plus grosse victoire de la courte histoire du championnat anglais.Une performance exceptionnelle qui doit quasiment tout à l'attaquante des canonnières Vivianne Miedema. La Hollandaise a, en toute simplicité, participé à 10 des 11 pions de son équipe. Elle en a planté six elle-même (15e, 32e, 36e, 51e, 64e), et offert 4à Evans (7e, 50e), Williamson (10e) et Nobbs (54e). La meilleure buteuse de l'histoire des(les Lionnes, l'équipe nationale des Pays-Bas) a marqué en un match deux buts de plus que sur les six premiers de la saison, s'offrant logiquement la tête du classement des buteuses de WSL.C'est juste dommage d'avoir fait ça alors que les votes pour le Ballon d'Or sont déjà fermés.