Le Poiré survit

Il y a deux ans, Le Poiré-sur-Vie disputait sa quatrième saison d'affilée en National. Redescendu volontairement en Division d'Honneur, le club vendéen vit très bien son statut d'amateur.

Huit cents spectateurs en DH

Le retour au club familial

La Coupe de France pour prouver

Par Steven Oliveira

Tous propos recueillis par SO.

23 juin 2006, troisième match du groupe G à la Coupe du monde, Togo-France. Le jeune Franck Ribéry , milieu droit, est alors opposé au défenseur Richmond Forson. Sa particularité ? Il évolue en France, à la Sainte Jeanne d'Arc du Poiré Football, en Division d’Honneur. Si, après le Mondial allemand, le Togolais profite de sa nouvelle célébrité pour rejoindre Cherbourg en National, le club vendéen connaît, lui, une ascension fulgurante, passant de la DH au National en moins de dix ans. Après un bref retour en CFA, celui qu’on appelle désormais Vendée Poiré-sur-Vie Football retrouve le troisième échelon du foot français à partir de l’été 2011. Suivront quatre saisons durant lesquelles les Vendéens s’offrent une sixième place en 2013 et Hervé Bazile dans la foulée. Mais, après une douzième place au classement à l’issue de la saison 2014-2015, le Poiré-sur-Vie préfère quitter le National. Président du club, Jean-Yves Cougnaud rembobine : «Reparti de CFA 2, soit l'échelon de son équipe deux, le Poiré-sur-Vie connaît une année de transition difficile. Malgré un budget confortable de 500 000 euros, le club vendéen entame sa nouvelle vie par une relégation en Division d’Honneur. Insuffisant pour saper le moral du club des Pays de la Loire, actuellement pimpant leader de DH. La montée, Jean-Yves Cougnaud la veut et ne s’en cache pas : «» Avant de grimper en CFA, puis en National ? «» , rigole le président.Si les «» ont vu tous les joueurs du groupe pro s’envoler après le retour au monde amateur, les supporters sont, eux, restés fidèles au club, malgré une baisse logique d’affluence. De 1 800 à 3 000 spectateurs présents au stade de l'Idonnière en National, le club vendéen est passé à 800 personnes assises en tribunes lors des rencontres de DH. Un soutien sans faille lié à la transparence des dirigeants au moment de quitter le monde pro : «Trop grand pour cette petite commune rurale de 8 000 habitants, le National n’a pas fait que du mal au club vendéen, qui ressent encore les bienfaits de ces quatre ans au troisième échelon du foot français. «» , sourit le président Cougnaud. Un homme a su tirer profit de ce retour en division inférieure : Benjamin Guillou. Ancien joueur du club, Benjamin était chargé d’observer les équipes adverses lorsque lesévoluaient en National. Désormais coach de l'équipe première, ce n'est pas lui qui va contredire son président : «Des équipements de qualité, une connaissance du haut niveau et une ambiance familiale avec des joueurs de la région issus pour la plupart du centre de formation. De quoi rendre heureux le président qui ne regrette pas du tout ces joueurs «» et qui changent de club tous les ans à l’issue de leurs contrats d’un an : «» Mais attention, le club n'en reste pas moins compétitif pour autant avec quatre entraînements par semaine déplacés à 19h, afin de permettre aux joueurs d’allier travail et football. Une difficulté qui demande à l’entraîneur de s’adapter : «Amateurs, mais ambitieux, lesespèrent bien réaliser un beau parcours en Coupe de France, eux qui ont déjà atteint les huitièmes de finale en 2015, avant de s’incliner aux tirs au but face au futur finaliste, l’AJ Auxerre. Motivés comme jamais, les joueurs du Vendée Poiré-sur-Vie ont repris l’entraînement le 27 janvier, jouant même un amical le 31 décembre. S’il aurait préféré tomber sur un gros club de Ligue 1, Jean-Yves Cougnaud se contente de la venue de Viry-Châtillon et espère au moins que cette compétition serve à «» . Plus rancunier, Benjamin Guillou espère, lui, gagner pour prouver que le club n’est pas mort : «» Enfin, pas jusqu’au point de remonter en National.