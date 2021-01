Youth League : Liverpool pour l'OM, Séville pour le PSG

#UYL round of 64 draw https://t.co/ur77lJymMqOlympiacos (GRE) vs Manchester City (ENG)Internazionale Milano (ITA) vs Bayern München (GER) Sevilla (ESP) vs Paris Saint-Germain (FRA)Shakhtar Donetsk (UKR) vs Porto (POR) — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) January 27, 2021

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Joue-la comme en Coupe de France.À l'instar de la Coupe de France, la Youth League connaît également cette année une formule new-look pour les 64 équipes engagées pour les 32de finale. D'un côté, on retrouve les 32 clubs qualifiés pour la Ligue des Champions (avec Paris, Marseille et Rennes côté français) et de l'autre les champions nationaux U19 (avec Angers). Les clubs des deux voies vont disputer les 32et 16de finale avant la réunification pour les 8de finale.Pas de chance pour les clubs français qui devront tous jouer à l'extérieur à l'exception d'Angers. Dans la voie de la Ligue des Champions, le PSG ira à Séville, le Stade Rennais fera un long périple en Russie pour affronter le Zénit Saint-Péterbourg, tandis que l'OM se déplacera à Liverpool. Autre belle affiche en perspective : le Real Madrid de Raúl, tenant du titre, ira défier Manchester United. Dans la voie des champions nationaux, Angers aura fort à faire pour sa première participation, avec la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade.Les 32de finale se disputeront les 2 et 3 mars sur un match sec, sur la pelouse de la première équipe tirée.