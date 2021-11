Sepp Blatter entendu comme témoin dans l'affaire de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar

Coupe du monde 2022 : Sepp Blatter entendu comme témoin par les enquêteurs français dans l'attribution du Mondial au Qatarhttps://t.co/1lD7JlW4Ov pic.twitter.com/U5Nv8Sh0V4 — franceinfo (@franceinfo) November 26, 2021

Bientôt le fin mot de l'histoire ?À quelques mois du début des échéances, la Coupe du monde 2022 est toujours dans le viseur de la justice. Remise en cause, son attribution au Qatar est l'objet d'une enquête ouverte en 2019 par le Parquet national financier. Selon les informations du Monde , Sepp Blatter, président de la FIFA entre 1998 et 2015, a été auditionné comme témoin ce jeudi et vendredi à Zurich par des policiers de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales pour des faits deetToujours selon les infos du quotidien français, l'un des sujets évoqués lors de cette audition était le déjeuner à l’Élysée organisé en novembre 2010 par Nicolas Sarkozy, alors Président de la République. Les enquêteurs cherchent à savoir si un pacte corruptif aurait pu être conclu ce jour-là, alors que Michel Platini et Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, étaient notamment invités. Pour rappel, Sepp Blatter avait déjà été entendu en 2017 lors de l'enquête préliminaire.Au bout de six heures d'audition, Sepp pourrait finir par déblatérer.