Qui sera le meilleur buteur de l'Euro ?

Harry Kane, favori au titre de meilleur buteur de l’Euro

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, Harry Kane est de nouveau le grand favori pour ce championnat d’Europe. En effet, d’une part, sa sélection semble avoir progressé depuis sa demi-finale atteinte en Russie et d’autre part, le buteur anglais sort d’une excellente saison en Premier League, en étant l’une des rares satisfactions de Tottenham. De plus, l’Angleterre se retrouve dans un groupe largement à sa portée, où le potentiel offensif de la sélection desdevrait pouvoir s’exprimer pleinement. Avec Sancho, Sterling, Grealish, Mount ou Foden, Harry Kane devrait bénéficier des caviars de ses partenaires. Ajoutons que le capitaine anglais est aussi en charge des penaltys en sélection. Ses plus sérieux rivaux devraient être Romelu Lukaku, le français Griezmann et le portugais Cristiano Ronaldo. Le Diable Rouge avait fini en 2nde position de ce classement lors du mondial russe. Exceptionnel lors du titre conquis par l’Inter, Lukaku a confirmé qu’il faisait partie des meilleurs attaquants mondiaux. De plus, le Diable Rouge évoluera dans une sélection qui est l’une des grandes favorites pour le titre. Avec Kevin de Bruyne à ses côtés, Lukaku possède certainement l’un des meilleurs derniers passeurs du monde.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la France peut se réjouir de pouvoir compter sur un trio impressionnant sur le front de l’attaque avec Mbappé, Griezmann et Benzema. Meilleur buteur de l’Euro 2016, Antoine Griezmann semble être l’attaquant la plus efficace en équipe de France. Dévoué aux coups de pieds arrêtés, Grizou est partant certain dans le XI de Didier Deschamps. Le Barcelonais a connu une saison en dent de scie avec son club mais a été nettement plus à son avantage lors des 6 derniers mois. La France peut compter sur 3 joueurs capables de marquer à tout moment qui devraient de partager les réalisations lors de cet Euro, au contraire d’un Kane bien installé en pointe de l’équipe d’Angleterre. De plus, la France se retrouve dans le groupe de la mort et fera face à d’excellents défenses dès la phase de groupe. A l’instar des joueurs français, Cristiano Ronaldo part de loin car il va devoir de frotter aux rugueuses défenses allemandes et françaises dès les matchs de poule. Auteur de plus 100 buts en sélection et meilleur buteur de Serie A, CR7 reste cependant l’un des meilleurs buteurs au monde. De son côté, malgré sa nouvelle impressionnante saison, Robert Lewandowski ne devrait pas pouvoir se mêler à la lutte, du fait de la faiblesse de sa sélection. Notre favori pour le titre de meilleur buteur est donc Harry Kane, mais les plus chauvin peuvent choisir un buteur français, voire Cristiano Ronaldo pour les nombreux fans de la Seleççao et de CR7.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez d'autres Pronostics Euro 2021 détaillés avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !!