Quatre clubs français en Ligue des champions dès 2024 ?

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors qu'une réforme de la Ligue des champions doit être adoptée dans le courant du mois de mars, faisant notamment passer le nombre d'équipes de 32 à 36 à l'orée de la saison 2024-2025, la France pourrait être l'une des grandes gagnantes de ce bouleversement. Selon L'Équipe , si la Ligue 1 continue de se maintenir au cinquième rang à l'indice UEFA jusqu'en 2023, le championnat de France décrochera un ticket direct supplémentaire pour la phase de poules de la C1.Ce qui ferait passer le nombre de clubs français qualifiés directement pour la Ligue des champions de "2+1" à "3+1". C’est-à-dire : trois clubs qualifiés directement pour la phase de poules (contre deux actuellement) et un quatrième envoyé au troisième tour préliminaire. Si la réforme avait pris effet cette saison, cela aurait affecté notamment l'avenir du LOSC (quatrième de Ligue 1 en 2019-2020) qui aurait été propulsé directement en phase de poules de C1, à la suite du succès du Séville FC en finale de Ligue Europa l'an dernier qui a donc profité à Rennes, et ne se serait donc pas retrouvé en C3.Pour les trois autres places à attribuer par l'UEFA, l'une d'elles sera attribuée au champion d'un payset les deux restantes aux(la troisième Coupe d'Europe qui débute cet été, NDLR).Exemple : si un habitué de la C1, comme Manchester City par exemple, rate sa saison et termine sixième de Premier League, il doit en l'état normalement participer à la Ligue Europa. Mais dans cette nouvelle formule, s'il a régulièrement évolué en Ligue des champions les années précédentes et qu'il participe à l'une des deux autres compétitions européennes énoncées ci-dessus, il pourra être « repêché » en Ligue des champions par ce biais.Enfin, la nouvelle formule de la C1 sonnera la fin de la phase de poules toujours selon. La nouvelle formule sera un mini-championnat à 36 où chaque équipe jouera dix rencontres contre dix adversaires différents. Et là encore, le coefficient UEFA aura son importance, car les clubs seront répartis initialement à travers quatre chapeaux en fonction de celui-ci. Une manière de protéger les plus gros, une nouvelle fois.