PSG : Tournez manège !

En plus de coller des 3-0 à tous ses adversaires cette semaine, Christophe Galtier a pu faire du turnover en toute sérénité. Et sans froisser qui que ce soit, paraît-il.

Banane et dynamique

« J’ai pris la décision, et elle a été acceptée de manière très correcte par Ney »

Par Jérémie Baron, à la Beaujoire

Les mots d'Antoine Kombouaré ont peut-être dépassé sa pensée, ce samedi en conférence de presse après avoir mangé un 3-0 à domicile face au Paris Sant-Germain , mais ils traduisent plutôt bien le confort dans lequel le champion de France en titre - et leader après six journées - a entamé ce nouvel exercice. C'est bien simple : mis à part l'AS Monaco (1-1, 4journée), tous les adversaires du PSG ont été massacrés par au moins trois buts d'écart, si ce n'est cinq (Clermont) ou six (Lille). Dans ce contexte, le nouveau locataire du banc parisien, Christophe Galtier, a pu prendre ses aises et faire tourner son effectif, comme il l'avait promis cette semaine[...]. Et ce à quelques jours du premier match européen de la saison avec un gros morceau d'entrée (la Juventus) et un choc qui va nécessiter, dixit l'entraîneur des Franciliens. À Toulouse (0-3) en milieu de semaine , Neymar avait quitté ses partenaires dès la 68, le visage fermé, alors que les Trois Mousquetaires avaient été alignés ensemble. Cette fois à la Beaujoire, le Brésilien s'est carrément assis sur le banc au coup d'envoi (tout comme Nuno Mendes et Sergio Ramos, supplées par Juan Bernat et Danilo Pereira dans le onze de départ) et n'a tombé la chasuble que pour la dernière demi-heure de jeu, lorsque le double buteur Mbappé - pas loin de se mettre sur la tronche avec Nicolas Pallois - a été remplacé par Galette. Quitte à briser la dynamique de la pépite de Santos, irrésistible en ce début de saison (neuf caramels et sixen sept apparitions toutes compétitions confondues, avant le déplacement à Nantes)., a posé Galtier face aux médiasMieux que ça : l'actuel meilleur passeur et meilleur buteur de Ligue 1 est apparu avec la banane, sur la touche, tout comme le champion du monde français après sa sortie, comme si l'euphorie générale aplanissait les problèmes d'egos et de fourmis dans les jambes. Tant que la gagne est là, la formule semble donc fonctionner., a témoigné Presnel Kimpembe sur Canal+ Un Hugo Ekitike , par exemple, a pu se défouler une vingtaine de minutes à chaque fois, lors des deux dernières rencontres., a aussi déclaré Galtier ce samedi soirIl est vrai que la sortie de Vitinha , consécutive au tacle de charcutier de Fábio dans les 25 premières minutes, est globalement le seul point noir de la soirée, pour ce groupe où à peu près tous les postes sont doublés, la défense centrale mise à part., a expliqué le coach. Si cela oblige Paname à titulariser Renato Sanches , on a déjà vu pire souci pour un entraîneur.