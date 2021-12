Pronostic Valenciennes Strasbourg : Analyse cote et prono du match de Coupe de France

Strasbourg au-dessus de Valenciennes

17e de Ligue 2, Valenciennes va mal et a d'ailleurs déjà changé d'entraîneur début novembre. Cela avait permis au club nordiste d'enchaîner quelques bons résultats avec une victoire au stade du Hainaut face à Grenoble (1-0) et des nuls contre Le Havre et Ajaccio (0-0 à chaque fois). Cependant, les hommes de Christophe Delmotte ont chuté le week-end dernier et ne sont donc plus invaincus avec leur nouvel entraîneur. En effet, Valenciennes a été lourdement battu samedi par le Paris FC à domicile (1-4). malgré un but de Baptiste Guillaume. 6e de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg a également été battu ce week-end après une belle série de résultats. Le club alsacien a en effet été battu à domicile par un Marseille réaliste (0-2) et dauphin du PSG. Avant ce match, les Strasbourgeois restaient sur 6 matchs sans la moindre défaite au cours desquels ils avaient battu Lorient, Bordeaux et Nice, pour des nuls face à Nantes, Reims et Monaco. Globalement impressionnant lors de ces derniers matchs, Strasbourg semble pouvoir s'imposer chez une équipe de Valenciennes en difficultés. Annoncés titulaires ensemble devant, Kevin Gameiro et Habib Diallo pourraient scorer face à une défense nordiste qui a tout de même concédé 26 buts en 18 matchs de Ligue 2.