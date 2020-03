Pronostic Tottenham Norwich : Analyse, prono et cotes du match de FA Cup

Tottenham vise les quarts face à Norwich

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Tottenham - Norwich :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Finaliste de la Ligue des Champions l’an passé, Tottenham connaît une saison nettement plus compliquée. Héros des dernières saisons, le coach argentin Mauricio Pochettino a été limogé au profit de José Mourinho. Le Portugais éprouve lui aussi des difficultés à la tête du club du Nord de Londres même s'il a replacé lesau classement en championnat. Son équipe occupe une décevante 7place en Premier League avec deux points de retard sur le 5Manchester United. Cette 5position pourrait permettre la qualification en Ligue des Champions puisque Manchester City a été banni des compétitions européennes pour les 2 prochaines saisons. Mal embarqué en Ligue des Champions, où les Spurs ont perdu le match aller à domicile contre Leipzig (0-1), les protégés vont tenter de remporter cette FA Cup pour enfin décrocher un titre. Tottenham a eu chaud lors des tours précédents et a été contraint à des replays face à Middlesborough et Southampton. Les Saints auraient même mérité de se qualifier pour ces 1/8e. Mourinho déplore l’absence de ses attaquants Son et Kane, toujours blessés.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Norwich semble filer tout droit en Championship. Les Canaries sont derniers de Premier League avec 6 points de retard sur Watford, premier non relégable. Les hommes de Farke viennent de décrocher à domicile un beau succès face à Leicester, troisième au classement, qui leur à redonner espoir pour le maintien. Pour se qualifier, les Canaries sont venus à bout de Preston et Burnley, mais ils devraient avoir la tête en championnat et à leur match chez un autre promu, Sheffield, samedi. A domicile et sans doute plus ambitieux dans cette Cup, Tottenham, poussé par son public, devrait s’imposer et filer en quart.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Norwich Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !