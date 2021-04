Pronostic Southampton Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leicester s'impose encore face à Southampton

Quinzième de Premier League, Southampton affronte vendredi Leicester au St Mary's Stadium. Lessont en difficulté depuis plusieurs semaines et ont glissé au classement au point de ne posséder plus que 9 points d'avance sur le premier relégable. Southampton avait misé de gros espoirs sur la FA Cup mais s'est incliné en demi-finale face… à Leicester sur une réalisation de Kelehi Iheanacho (0-1). Lesont ensuite affronté Tottenham en milieu de semaine dernière et peuvent nourrir des regrets. En effet, tombé sur un bon Hugo Lloris, Southampton aurait dû prendre une avance plus importante à la mi-temps et a ensuite craqué en seconde période (défaite 2-1). Avec 6 journées à jouer, les Saints sont plutôt bien positionnés pour se sauver mais seraient inspirés de glaner quelques points supplémentaires.

De son côté, Leicester vise une place dans le Top 4 de Premier League qui les qualifierait pour la prochaine Ligue des Champions. Cette récompense serait logique au regard des prestations réalisées par lesdepuis l'arrivée de Brendan Rodgers. L'an passé, Leicester avait été tout proche d'atteindre cet objectif avant de voir Manchester United les devancer en toute fin de saison. Cohérents depuis le début, les hommes de Rodgers vont donc également disputer une finale de FA Cup, face à Chelsea. En Premier League, les Foxes restent sur des succès face à West Bromwich Albion (3-0) et sur Crystal Palace (2-1). Malmenés par leslundi, les partenaires de Wesley Fofana s'en sont une nouvelle fois remis à leur homme en forme, Iheanacho passeur et buteur lors de cette rencontre. Cette victoire offre 7 points d'avance à Leicester sur West Ham, 5. Déterminé à valider sa place dans le Top 4 le plus vite possible, Leicester devrait faire le job sur la pelouse de Southampton qui est en difficultés en ce moment.