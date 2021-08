Pronostic Sampdoria Milan AC : Analyse cote et pronostic du match de Serie A

Le Milan AC démarre bien chez la Sampdoria

Longtemps en tête de Serie A la saison passée, le Milan AC a finalement dû se contenter de la 2e place, à 12 points de l'Inter. Avec les problèmes financiers de leur grand rival qui a perdu Conte, Hakimi et Lukaku cet été, lesdoivent se dire que c'est l'année où jamais pour retrouver unqui les fuit depuis 2011. Moyen sur leur préparation, les Milanais l'ont tout de même terminé sur un bon nul face au Real qui a démarré sa saison officielle plus tôt et sur une victoire face au Panathinaïkos (2-1) avec un doublé de Giroud qui avait déjà scoré quelques jours auparavant face à Nice. Arrivé cet été, l'attaquant français devrait débuter ce match, en l'absence d'un Zlatan toujours blessé.De son côté, la Sampdoria a vécu une saison dernière sans saveur, terminée à la 9place mais loin d'une potentielle qualification européenne. Pour son premier match officiel de la saison, les Doriani ont eu du mal à battre Alessandria, promu en Serie B (3-2). Visant sans doute le titre de champion, le Milan voudra débuter sa saison par une victoire au Luigi Ferraris, et Olivier Giroud pourrait bien y être pour quelque chose.