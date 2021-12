Pronostic Salernitana Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter Milan en force face à la Salernitana

L'opposition entre la Salernitana et l'Inter Milan met aux prises les deux extrémités de la Serie A, puisque la Salernitana végète en dernière place du classement tandis que les ont repris les commandes du championnat le week-end dernier. L'équipe de Franck Ribery est en souffrance avec seulement 8 points récoltés grâce à deux succès face au Genoa (1-0) et contre Venise (1-2), pour deux nuls face à Vérone (2-2) et Cagliari (1-1). Les points glanés l'ont été contre des formations évoluant dans la seconde partie de tableau, après la 15place. Le bilan de la Salernitana est catastrophique lors des dernières semaines avec 6 défaites et un nul en championnat, et 1 élimination de Coupe d'Italie mardi chez le Genoa. En comptant ce match, les partenaires de Ribéry restent sur 4 revers sans avoir inscrit le moindre but. La venue d'une équipe de l'Inter en grande forme n'est donc pas une bonne nouvelle pour la Salernitana. En effet, l'équipe intériste a commencé lentement la saison mais a passé la vitesse supérieure depuis quelques semaines. Cette bonne passe a permis aux de se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions où ils retrouveront Liverpool. En Serie A, l'Inter a fait forte impression pour rattraper et devancer le duo composé par le Milan AC et le Napoli, qui étaient partis pied au plancher. Les hommes de Simone Inzaghi ont progressivement comblé leur retard pour prendre les rênes de la Serie A grâce à leur succès face à Cagliari (4-0) le week-end dernier. Malgré un nouveau penalty arrêté, Lautaro Martinez s'est mis en évidence avec un doublé. Ce cinquième succès consécutif permet à l'Inter de compter un point d'avance sur le rival rossonero. Depuis l'arrivée d'Inzaghi, l'Inter se montre toujours aussi solide, comme le montre les 4 dernières journées sans le moindre but encaissé, mais produit également un jeu plaisant. Vainqueur de 5 ses derniers matchs de Serie A, l'Inter devrait poursuivre sur son excellente série face à une Salernitana dans le dur.