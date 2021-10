Pronostic Saint-Etienne Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

10€ gratuits pour parier sur ce Saint-Etienne - Lyon !

Notre pronostic pour Saint-Etienne - Lyon

Saint-Etienne dans le dur

Lyon a pris le bon rythme

Bosz a trouvé la recette

Les compo probables :

L’OL coule les Verts

Proche de la relégation lors des deux dernières saisons, l’ASSE débute cette 9journée de Ligue 1 à la dernière place. Arrivé il y a 2 saisons dans le Forez, Claude Puel ne semble jamais avoir trouvé la bonne formule. L’ancien coach de Leicester avait vainement tenté le pari jeune l’an passé sans connaître les résultats espérés. Sans moyen financier lors du mercato, les Verts ont seulement recruté le buteur uruguayen Ramirez, qui a disputé des morceaux de match sans convaincre. Après avoir réalisé trois matchs nuls lors des premières journées, Sainté vient d’aligner une terrible série de 5 défaites consécutives. Seuls Brest et Saint-Etienne n’ont toujours pas obtenu de victoires en Ligue 1. Lors des deux dernières rencontres, les Stéphanois ont encaissé 6 buts face à Monaco et Nice. Friables défensivement, les joueurs du Forez se créent des opportunités mais manquent d’adresse dans le dernier geste et aussi de réussite, comme lors du déplacement à Monaco avec 3 poteaux dans la rencontre ou face à Nice avec pas mal d'opportunités ratées.Auteur d’un début de saison poussif, l’Olympique Lyonnais semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière. Malmenés par Brest, Angers et Clermont, les Lyonnais se sont depuis montrés nettement plus solides, puisqu’ils n’ont concédé qu’une seule défaite, face à un PSG au parcours sans-faute en L1 et vainqueur de Man City en LDC en milieu de semaine. Et encore, l'OL aurait pu espérer mieux. Victorieux récemment de Nantes, Strasbourg et Troyes, Lyon a été tenu en échec par Lorient le week-end dernier. Ce résultat est malheureux au regard de la physionomie du match. En effet, les lyonnais ont été sévèrement sanctionnés par l’exclusion d’Emerson, doublement punie puisque Laurienté le bien-nommé a profité du coup-franc pour ouvrir le score. Néanmoins, la formation rhodanienne a trouvé les ressources pour égaliser à 10 contre 11 par Toko Ekambi, encore buteur en C3 jeudi (doublé). En milieu de semaine, Lyon a confirmé son excellente forme en dominant Brondby en Europa League (3-0). Ce deuxième succès après celui obtenu à Ibrox Park face aux Rangers place les Lyonnais en situation favorable. Septième du classement de Ligue 1, l’OL remonte progressivement vers les places européennes.Pour aborder ce derby, Claude Puel pourra compter sur le retour de son gardien titulaire, Etienne Green qui a purgé sa suspension. En revanche, le coach stéphanois sera privé de Moueffek et Maçon blessés. Lors des dernières rencontres, l’ASSE a évolué avec une défense à 3 qui a pris l’eau de toutes parts. Puel pourrait revenir à un schéma de jeu plus classique avec une défense à 4. Les satisfactions ont rares du côté des Verts, et l’international tunisien Khazri est certainement le seul à sortir du lot. Intéressants l’an passé, les Neyou, Camara ou Gourna sont bien loin de leur meilleur niveau. A Lyon, Peter Bosz est privé de plusieurs éléments comme les buteurs Dembélé ou Slimani, mais aussi de Boateng et donc d’Emerson suspendu. Au rayon des bonnes nouvelles, le technicien néerlandais peut s’appuyer sur l’excellente forme de Toko-Ekampi (buteur à 3 reprises sur les 8 derniers jours) tandis que Lucas Paqueta réalise une entame de championnat de haute volée.: Green - Camara, Sow, Moukoudi, Trauco - Gourna-Douath, Neyou, Aouchine - Bouanga, Ramirez, Khazri.: Lopes - Malo Gusto, Diomandé, Da Silva, Dubois - Guimarães, Caqueret - Shaqiri, Paqueta, Aouar - Toko-EkambiSous pression avant ce derby, Claude Puel pourrait perdre sa place en cas de contre-performance face aux Lyonnais. Le technicien stéphanois avait pourtant lancé son mandat il y a 2 ans par un succès face à l’OL sur un but de Beric. Ses joueurs réalisent un début catastrophique avec 3 points pris lors des 8 premières journées. Les bilans ne sont guère flatteurs avant d’affronter une formation rhodanienne qui monte en puissance. En effet, les Stéphanois possèdent la pire attaque du championnat et la 19défense de la Ligue. De son côté, l’OL a confirmé lors des dernières semaines son retour progressif au premier plan. Malgré quelques absences dans son effectif, le club de Jean-Michel Aulas devrait s’imposer dans le Chaudron et plonger l’ASSE dans un doute encore plus profond.Retrouvez le Pronostic Saint-Etienne - Lyon encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !