Pronostic Saint-Etienne Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

La victoire de l’espoir pour Saint-Etienne face à Laval

Relégué de Ligue 1 à l’issue d’une saison chaotique, l’AS Saint-Etienne n’a pas su relever la tête en Ligue 2 et se trouve bon dernier. De plus, les Stéphanois accusent déjà 6 unités de retard sur le premier non relégable, Dijon. En grande difficulté avant la pause imposée pour le Mondial, Saint-Etienne voulait repartir de l’avant à la reprise. En déplacement sur la pelouse du promu Annecy, le club du Forez a démarré de la pire des manières en offrant une offrande aux Hauts-savoyards, qui en ont parfaitement profité. Ensuite, les joueurs de Batmles ont de nouveau commis une grossière erreur qui a permis à Annecy d’accroitre son avance. La réduction du score n’a pas changé la défaite finale (2-1). Suite à cette nouvelle contre-performance, les supporters se sont mis en retrait pour la réception de Caen. Comme souvent cette saison, les Verts se sont retrouvés menés mais ont su revenir au score dans les arrêts de jeu grâce à Gaëtan Charbonnier, arrivé lors du mercato. En égalisant en fin de match face à Caen (score final 1-1), Sainté n’a pas gagné mais a montré qu’il comptait se battre. Afin de se sauver, le club du Forez a également attiré le portier Larsonneur (VA) et le défenseur Appiah (Nantes) ces derniers jours.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Promu de National cet été, Laval a retrouvé la Ligue 2 et se trouve actuellement en 15position avec 2 points d’avance sur le 1relégable. Après une première partie de de saison où les Tangos se sont bien comportés, ils rencontrent plus de difficultés depuis la reprise. En effet, les Lavallois ont été balayés par Dijon (5-0) et Amiens (0-3). Ces résultats peuvent en partie s’expliquer par l’absence du milieu de terrain indispensable Maggiotti, touché aux ligaments croisés. Sans victoire depuis 5 rencontres, Laval s’attend à affronter une formation stéphanoise déterminée à s’imposer. Avec les arrivées de plusieurs recrues semblant intéressantes, l’ASSE devrait pouvoir prendre le dessus à domicile sur une formation lavalloise en grande souffrance depuis la reprise.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Laval encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !