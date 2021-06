Pronostic Russie Danemark : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Deux bonus spécial Euro pour parier sur Italie - Suisse !

Nos paris sur Italie - Suisse

Profitez de 200€ offerts directs chez Winamax

Profitez de 200€ offerts directs chez Winamax

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Betclic dès la fin du match :

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Betclic dès la fin du match :

Une Russie loin d'être impériale

Un Danemark séduisant mais au pied du mur

Des absents de chaque côté

Les compo probables :

Le Danemark garde espoir

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Russie - Danemark :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur cette affiche Italie - Suisse de mercredi, on vous propose de parier chez 2 sites vous offrant un bonus spécial pendant l’Euro :1-vous offre(Déposez 100€ et misez avec 300€.)2-vous offre- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et tentez de gagner- Peu importe le résultat, vous avez 200€ de paris gratuits pour continuer à miser !- Vous bénéficiez en + de 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et tentez de gagner- Peu importe le résultat, vous avez 200€ de paris gratuits pour continuer à miser !- Vous bénéficiez en + de 500€ de bonus pour jouer au poker.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.Portée par le soutien populaire de toute une nation, la Russie avait réussi à atteindre les quarts de finale de sa Coupe du Monde 2018 face à la Croatie. Par la suite, la sélection russe a alterné entre de bonnes performances et des matchs nettement moins aboutis. Les partenaires de Golovin ont assuré l’essentiel lors des qualifications pour ce championnat d’Europe en se qualifiant facilement, malgré sa 2place de groupe derrière la Belgique. Pour leur entrée en lice dans cet Euro, les Russes ont retrouvé d'entrée les Diables rouges, contre lesquels ils ont livré une piètre prestation logiquement sanctionnée par une lourde défaite (3-0). Ensuite, les Russes se sont repris devant leurs fans à Saint-Petersbourg en dominant la Finlande grâce à un bijou du joueur de l’Atalanta Bergame, Miranchuk. En revanche, l'issue du match aurait pu être tout autre si l'ouverture du score des Finlandais par Pohjanpalo n'avait pas été refusée par la VAR pour un hors-jeu d'une mèche de cheveux. Avec 3 points, la Russie occupe la 2place du groupe B derrière la Belgique.En pleine forme à l’heure de débuter ce championnat d’Europe, le Danemark a été logiquement secoué par l'arrêt cardiaque en plein match de son maître à jouer, Christian Eriksen. Bouleversés, les Danois s'étaient inclinés contre la Finlande, alors qu’ils dominaient largement le match avant l’incident. Touché, le Danemark a réagi de la plus belle des manières lors de son 2match de la compétition face à la Belgique. En effet, les Danois ont livré une excellente partie face aux Diables Rouges en ouvrant rapidement le score et en ayant l’opportunité d’aggraver le score à plusieurs reprises en première période. Les entrées combinées de Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Eden Hazard ont permis à la Belgique de reprendre le score en sa faveur. Malgré quelques opportunités d’égaliser, les Danois se sont inclinés pour la seconde fois et se retrouvent désormais au pied du mur avant d’affronter la Russie. Un succès pourrait cependant permettre au Danemark de se qualifier. Avant le début de l’Euro, les Danois avaient enchainé de très bons résultats avec un nul contre l’Allemagne (1-1) et une large victoire sur l’Autriche (4-0).Pour ce match décisif pour la qualification en 8de finale de l’Euro, la Russie ne pourra pas compter sur son vétéran Zhirkov, blessé contre la Belgique, et son pendant côté droit, Mario Fernandes, touché à la colonne vertébrale contre la Finlande. Pour le reste, Cherchesov devrait s’appuyer sur l’équipe qui a dominé la Finlande, avec notamment Miranchuk, auteur d’un but sublime. Pour les Danois, l’absence principale est évidemment celle de Christian Eriksen, victime d’un grave malaise lors du match face à la Finlande. Pour le reste, le sélectionneur danois peut s’appuyer sur un groupe au complet déterminé à accrocher la victoire.: Safonov - Karavaev, Diveyev, Dzhikiya, Kuzyayev - Zobnin, Barinov, Ozdoev - Miranchuk, Dzyuba, Golovin.: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Verstergaard - Wass, Delaney, Höjbjerg, Maehle - Poulsen, Damsgaard, Braithwaite.Pour cette dernière journée du groupe B de l’Euro, la Russie et le Danemark jouent gros dans l’optique de la qualification. Si la sélection russe est la mieux placée des deux, ce n'est pas celle qui a fait la meilleure impression. Au regard de ses performances depuis quelques mois, le Danemark part favori dans cette rencontre. Choqués lors de leur opposition face à la Finlande puis galvanisés face à la Belgique, les Danois doivent maintenant signer leur premier succès du tournoi face à la Russie. Ils auront en plus l'avantage d'être encore soutenus par un incroyable public à Copenhague. Cette rencontre s’annonce ouverte entre deux sélections qui vont tout faire pour s’imposer et on pourrait voir des buts marqués de chaque côté.avecavecqui vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€ avec avec le code "RDJEURO"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, avec le code "SOFOOT10FREE"avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Russie Danemark encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !