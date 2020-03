Pronostic Paris FC Lens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Le Paris FC sur sa lancée face à Lens

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Paris FC - Lens :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’arrivée de René Girard à la tête du Paris FC lors de la trêve hivernale a totalement relancé le club francilien. Relégable lors de sa prise de fonction, le PFC a pu sortir de la zone rouge. Les Parisiens sont toujours en ligne de mire de Niort et du Mans, mais possèdent tout de même 2 points d’avance. De plus, la dynamique actuelle, avec 3 succès de rang, laisse penser que le Paris FC pourrait réussir sa mission maintien. Le club a recruté des éléments d’expérience comme Jérémy Ménez et d’autres à la relance comme l’ancien milieu niçois Koziello. Le début d’année 2020 a vu le Paris FC engranger 11 points sur les 18 possibles. Seul Ajaccio dans une rencontre au scénario animé (2-3) a réussi à battre le club francilien dans les derniers instants de la partie. Le week-end dernier, les protégés de Girard sont allés chercher une belle victoire en Auvergne face à des Clermontois pourtant en pleine forme (0-1).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lens est quatrième du classement et s’est séparé cette semaine de son entraîneur Philippe Montanier. Le club nordiste vit des semaines difficiles et n’a remporté qu’une seule rencontre en 2020, face à Troyes (1-0). Les deux défaites de rang face à Caen et Châteauroux et les problèmes internes auront donc conduit au licenciement de Montanier. Longtemps dans le top 2 de cette Ligue 2, les Sang et Or sont désormais barragistes. Ce déplacement à Charléty face à une formation parisienne en net regain de forme a tout du piège. Le Paris FC semble en mesure d’accrocher au moins un point face à des Lensois qui ont très peu gagné depuis la reprise.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !