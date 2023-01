Pronostic Paris FC Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC prend ses distances avec Dijon

Depuis plusieurs saisons, le Paris FC a pour objectif de monter en Ligue 1. Si le club francilien fut dans le coup ces dernières années, il n’en est rien lors de cet exercice même si tout n'est pas fini. En effet, le PFC pointe actuellement à la 10place du classement avec 7 points de retard sur Bordeaux. Depuis la reprise, le club parisien a montré un beau visage avec un succès à Pau (0-1) et un bon nul à domicile contre le leader havrais à Charléty (0-0). Les progrès entrevus ces dernières semaines se sont matérialisées en coupe de France avec une large victoire vendredi à la maison face à Valenciennes (3-1) même si celle-ci fut plus difficile que le score ne l’indique. Ce succès permet au PFC de se qualifier pour les 16de finale. Ce mardi, les hommes de Laurey affrontent une formation dijonnaise aux portes de la relégation.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Dijon est l’une des grosses déceptions de la saison en Ligue 2. Dans son ambition de retrouver l’élite, les dirigeants bourguignons avaient décidé de frapper un grand coup en s’attachant Omar Daf lors du mercato. Après avoir connu une entame de championnat intéressante, l’ancien coach sochalien se retrouve sous pression. En effet, ses hommes pointent en 16position avec le même nombre de points que le premier relégable, à 6 unités du Paris FC. A la reprise post-Mondial, le DFCO avait renoué avec le succès face à une équipe de Laval qui a très mal redémarré (5-0). Néanmoins, cette victoire est restée sans lendemain puisque le club dijonnais s’est ensuite incliné à Rodez (2-1) en encaissant 2 buts dans le 1er quart d’heure. Dijon est l’une des plus mauvaises équipes de L2 en déplacement (18) et elle n'a pris qu'1 point sur ses 6 derniers déplacements en L2 (1 nul, 5 défaites) pour une élimination en Coupe de France chez un club amateur. En progression, le Paris FC devrait prendre le dessus sur une équipe dijonnaise qui est en grosse difficulté à l'extérieur..- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Dijon encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !