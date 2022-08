Pronostic Montpellier Auxerre : Analyse, Cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier peut perdre des points contre Auxerre

En ce début de saison, les raisons de se montrer optimiste sont assez rares du côté de la Paillade. Sans grosse recrue et ayant perdu l'important Mollet, Montpellier semble se diriger vers une saison assez moyenne et sa préparation n'augurait rien de bon avec des défaites en série. Pourtant, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont réussi leur entrée en lice en s'imposant face à une équipe troyenne encore moins en forme (3-2). Mais face au PSG, cette formation héraultaise a vite été confrontée à ses limites et a récolté une belle leçon (5-2).

En face, l'AJ Auxerre redécouvre le plus haut niveau après une (très) longue absence d'une dizaine d'années. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut très compliquée pour elle lors de son premier match avec 2 buts concédés dès les premières secondes de jeu face au LOSC qui a fini par l'emporter assez largement (4-1). Une fois l'appréhension du retour passé, les Bourguignons se sont montrés bien plus à leur aise dimanche dernier à la maison et ils ont réussi à prendre un point après avoir pourtant été réduits à 10 (2-2). En s'appuyant sur cette copie, les joueurs de Jean-Marc Furlan pourraient venir faire douter le MHSC dimanche et prendre au moins un point dans cette rencontre.