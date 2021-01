Pronostic Milan AC Torino : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

Milan AC – Torino : bis repetita

72 heures après leur confrontation en Serie A, le Milan AC et le Torino se retrouvent pour une place en quart de finale de la Coppa Italia. Lesviennent de réaliser une année civile 2020 exceptionnelle qui coïncide avec les arrivées cumulées de Stefano Pioli en tant que coach et du retour de Zlatan Ibrahimovic à Milanello. Le club lombard s'est imposé le week-end dernier face au Torino (2-0) en championnat grâce à des réalisations de l'ancien lillois Leao et Kessie. Ce succès a consolidé la première place du Milan, car lors de cette même journée l'Inter a été tenu en échec par la Roma au Stade Olympique. Depuis le départ de cette nouvelle saison, seulement deux équipes ont réussi à s'imposer face au club milanais, le Lille de Christophe Galtier en Europe League et la Juve d'Andrea Pirlo en Serie A. En plus d'avoir consolidé sa première place, le Milan AC a assisté au retour de Zlatan Ibrahimovic, absent depuis fin novembre. L'attaquant suédois devrait être titularisé face au Torino pour parfaire sa condition physique. De son côté, le Torino vit une saison compliquée puisque le club végète la plupart du temps dans la zone de relégation. Avant leur défaite à Milan, ce week-end, les partenaires d'Andrea Belotti venaient de réaliser leur meilleure série depuis le départ du championnat en enchaînant 4 matchs sans la moindre défaite, avec trois nuls et une victoire face à Parme. La Coupe d'Italie n'est donc sans doute pas l'objectif prioritaire du club dans cette fin de saison. Pour cette deuxième opposition consécutive entre les deux formations, le Milan AC devrait une nouvelle fois s'imposer à domicile et filer en quart de finale.