Pronostic Metz Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz revient sur Clermont

Lanterne rouge de Ligue 1, Metz compte 5 points de retard sur le premier non relégable qui n'est autre que Clermont. La semaine passée, les Messins ont perdu un match important, chez un Bordeaux alors dernier. Un crève-cœur pour les hommes d'Antonetti qui avaient pourtant ouvert le score avant de sombrer (3-1). Metz peut cependant se reposer sur ses derniers matchs à domicile qui peuvent lui donner espoir. En effet, sur leurs 3 dernières réceptions, les Messins ont signé 2 bons nuls face à Nantes et Lens (0-0 à chaque fois), avant d'être tout proche d'en signer un 3face à des Monégasques qui vont mieux (défaite 1-2).

En face, Clermont est donc 17et juste devant la zone rouge. Le problème pour les Clermontois est leur très mauvaise série en cours de 5 défaites consécutives, des défaites en plus pour la plupart cuisantes. Largement battu à Lille (4-0), Clermont s'est ensuite fait surprendre par Lorient (0-2), concurrent direct pour le maintien, puis à Lens (3-1) et encore une fois à domicile face des Nantais qui ne jouent pourtant plus grand chose (2-3). La semaine passée, Clermont a même pris un set de tennis au Parc des Princes face à un PSG porté par une MNM enfin d'attaque (6-1). Ayant sans doute un peu de certitude dans leur jeu en ce moment et à domicile, les Messins pourraient contraindre Clermont à subir une 6défaite consécutive.