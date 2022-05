Pronostic Metz Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz, les barrages en tête face à Angers

En s'imposant le week-end dernier à domicile face à l'Olympique Lyonnais, le FC Metz a retrouvé un peu d'espoir. En effet, les Lorrains ne comptent que 3 points de retard sur l'AS Saint-Etienne, qui occupe la place de barragiste. Cette victoire inattendue a relancé le suspense en bas de tableau alors que la bande à Antonetti semblait promise à une descente directe. Avec un déplacement au Parc des Princes lors de la dernière journée, Metz serait sans doute bien inspiré de prendre les 3 points face au SCO pour rester dans le coup pour le maintien. Face aux Lyonnais, Boulaya a marqué un superbe but en fin de rencontre pour offrir les 3 points à sa formation. Les Messins ont seulement remporté une seule victoire lors des 15 dernières journées. Boosté par ce résultat, le FC Metz devrait enflammer le match face à Angers.De son côté, Angers est assuré de rester dans l'élite suite à la défaite de Saint-Etienne à Nice mercredi en match en retard. Les Angevins avaient fait le job le week-end dernier en dominant largement les Girondins de Bordeaux (4-1). Largement supérieur, le SCO a facilement pris le dessus sur une équipe bordelaise condamnée. A l'instar de Metz, Angers n'a pas connu d'excellents résultats depuis plusieurs semaines puisque les hommes de Baticle n'ont remporté que deux matchs lors des 15 dernières journées. Le prometteur Mohamed-Ali Cho a inscrit son 4e but de la saison face à Bordeaux et sera l'un des atouts majeurs des Angevins face à Metz, lui qui serait convoité par l'OM. Revigoré par son succès contre Lyon, Metz devrait pouvoir encore s'imposer face à une équipe d'Angers assurée de se maintenir et qui a signé une 2e partie de saison très compliquée.