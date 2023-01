Pronostic Manchester United Manchester City : analyse, cotes et prono du match de Premier League

City remporte le derby de Manchester face à United

L’affiche du samedi début d’après-midi en Premier League nous offre une superbe rencontre avec le derby de Manchester entre United et City. Lespourraient être l’un des arbitres pour le titre puisqu’ils vont successivement affronter Man City puis Arsenal. Pas toujours régulier lors de la 1partie de saison, United est sur une excellente dynamique. Le départ de Cristiano Ronaldo semble avoir libéré ses coéquipiers qui se montrent nettement plus convaincants. En effet, la formation mancunienne a remporté ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues. Lors de ce parcours, lesont remporté 4 journées de Premier League face à Fulham (1-2), Nottingham (3-0), Wolverhampton (0-1) et contre Bournemouth (3-0). Cette bonne passe a permis à United de remonter à la 4place, à seulement 4 points de City, 2. De plus, lesse sont qualifiés en milieu de semaine pour les demi-finales de la Carabao Cup en prenant le meilleur sur Charlton (3-0). Le bon passage vécu par Man U correspond également à la montée en puissance de Marcus Rashford. L’international anglais a retrouvé de la confiance et son coup de rein. Les bonnes dispositions mancuniennes se sont confirmées le week-end dernier avec la qualification des Red Devils face à Everton (3-1) en FA Cup.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Jusqu'à mercredi, Manchester City était engagé sur tous les tableaux avec la 2place en Premier League, les 8de finale de la Ligue des Champions, les 16de finale de la FA Cup et les quarts de finale de la Carabao Cup. En milieu de semaine, lesont connu un premier couac dans leur saison en se faisant surprendre à Southampton (2-0) en Carabao Cup. La bande à Guardiola devrait monter en puissance lors de cette seconde partie de saison, comme elle l’a fait lors des exercices précédents. Depuis la fin du Mondial, City s’est imposé en 8de finale de la Carabao Cup face à Liverpool (3-2) dans un match spectaculaire. Ensuite, les Skyblues ont fait le taf face à Leeds en PL (1-3) avant d’être tenus échec par Everton (1-1). Lesse sont rapidement repris en s’imposant deux fois face à Chelsea (0-1) : en Premier League grâce à Mahrez et en FA Cup en surclassant l’équipe londonienne (4-0). Pour affronter United, Guardiola devrait aligner sa meilleure équipe avec les De Bruyne, Haaland, Rodri, Silva ou le jeune Lewis qui impressionne à chaque sortie sur son côté droit. Malgré le regain de forme de Man U, City marqué par son revers à Southampton devrait élever son niveau pour remporter ce derby. Haaland (21 buts en 16 matchs de PL) est attendu dans ces grands matchs.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !