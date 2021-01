Pronostic Manchester United Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Manchester United confirme face à Liverpool

Une semaine après leur affrontement en Premier League, Manchester United et Liverpool se retrouvent en 16de finale de la FA Cup à Old Trafford ce dimanche. Alors que les deux équipes visant le titre ont été incapables de se départager à Anfield (0-0), ce match aura certainement permis à Man U de voir qu'il était en mesure de s'imposer face aux. Lessont actuellement dans une forme exceptionnelle qui leur permet d'occuper la 1place du championnat, convoitée par 4 formations. Manchester United est invaincu lors des 13 dernières journées de Premier League et vient de signer un succès précieux à Fulham. Les hommes de Solskjaer se sont sortis du piège tendu par les, ce que n'était pas arrivé à faire la bande à Klopp récemment. Le coach norvégien peut remercier Paul Pogba, une nouvelle fois décisif, et auteur d'un but sublime. Souvent critiquable et critiqué, le champion du monde français est dans une excellente dynamique et compense le coup de moins bien de Bruno Fernandes, qui a sauvé les Red Devils à de multiples reprises depuis le début de saison. Solskjaer n'hésite pas à effectuer des rotations dans son équipe et change même de système d'un match à l'autre, sans atténuer les résultats. Le technicien mancunien dispose d'une armada offensive de premier plan et s'était même permis le luxe de mettre Rashford sur le banc face aux. Au tour précédent, Man U avait dominé Watford (1-0) sur une réalisation de McTominay, qui devrait débuter ce dimanche à Old Trafford.

De son côté, Liverpool connaît un coup de mou depuis quelques semaines, qui s'est confirmé lors de la défaite concédée à domicile jeudi face à une formation de Burnley (0-1) luttant pour le maintien. Après 68 matchs sans défaite à domicile en championnat, le club de laa vu son incroyable série d'invincibilité à Anfield prendre fin. Cette baisse de régime peut s'expliquer par des absences importantes sur des postes clés, mais aussi par des défaillances individuelles, à l'image de Firmino ou de Trent Alexander Arnold, loin de leur meilleur niveau. De plus, Klopp possède actuellement un banc de touche nettement moins fort que ceux des 2 Manchester. Du fait des indisponibilités, le coach allemand doit s'appuyer régulièrement sur les mêmes hommes, qui subissent un contrecoup physique. Klopp devrait cependant effectuer quelques rotations pour cette rencontre, car il ne peut se permettre de perdre de nouveaux éléments essentiels dans la course au titre. Au tour précédent, Liverpool s'était imposé face à une formation d'Aston Villa composée uniquement d'U23 (4-1), puisque l'équipe fanion était en isolement suite à plusieurs cas de Covid. Pour ce choc des 16e, Manchester en pleine confiance et avec un effectif plus riche devrait se qualifier pour les 8e.