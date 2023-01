Pronostic Lyon Metz : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Lyon se relance face à Metz

Club phare de la Ligue 1 pendant de nombreuses années, l’Olympique Lyonnais se montre très décevant lors des derniers exercices. En effet, depuis sa demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le club rhodanien est sur le déclin. Arrivé derrière Rudi Garcia, Peter Bosz n'est pas parvenu à redresser le club. Récemment, l’OL a fait appel à Laurent Blanc pour redorer le blason du club. Le nouvel arrivé a rapidement compris que sa mission ne serait pas simple. Battu à Rennes pour sa 1, l’ancien coach du PSG avait ensuite vu ses protégés aligner 2 succès face à Montpellier et Lille, avant de chuter contre Marseille et d’être tenu en échec par Nice. Après avoir disputé plusieurs rencontres amicales lors de la Coupe du Monde, l’OL a bien repris avec un large succès à Brest (2-4). Cette victoire devait être le début d’une nouvelle dynamique dans le Rhône. Il n’en fut rien car les Lyonnais se sont fait piéger à domicile par Clermont (0-1) le week-end dernier. Suite à cette défaite, la formation lyonnaise se retrouve avec déjà 9 points de retard sur le dernier qualifié européen, toujours en 8position. Cette semaine, Blanc a dû taper du poing sur la table. Distancé en championnat, Lyon doit se reprendre en Coupe de France qui devient un objectif majeur du club. Durant le mercato, le club s’est renforcé avec un nouveau retour au club, celui de Dejan Lovren.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐L'été dernier, le FC Metz a été relégué de Ligue 1. Cette saison, le club n’a pas dit son dernier mot dans la course à la montée. En effet, les Grenats avaient débuté timidement mais vont nettement mieux depuis quelques semaines. Invaincus depuis 4 journées, les hommes de Bölöni ont dominé l’AS Saint-Etienne, le Paris FC et Grenoble, pour un nul contre Niort. Cette bonne dynamique permet aux Messins d’être en 6position du classement avec 6 points de retard sur les Girondins de Bordeaux, qui occupent la 2place. En Coupe de France, le FC Metz s’est imposé dans un premier temps face à Raon l’Etape avant de prendre le dessus sur Epinal. Depuis le début de saison, le Géorgien Mikautadze s’est montré très intéressant avec 7 buts inscrits et 4 passes décisives offertes. Bougés par leurs dirigeants et par leurs supporters, les joueurs lyonnais devraient se reprendre lors de la réception de Metz pour se hisser en 16de finale de la Coupe de France.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(290€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(340€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon - Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !