Pronostic Levante Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L’Atlético Madrid fait le taf à Levante

En milieu de semaine, Levante reçoit l'Atlético Madrid dans le cadre d'un match en retard de la 2journée de la Liga. La formation dirigée par Paco Lopez pointe actuellement en 10position du classement. Plutôt solide ces derniers temps, le club de la banlieue valenciane s'est en revanche incliné le week-end dernier à domicile face à Osasuna (0-1). Ce revers peut s'expliquer par l'accumulation des matchs disputés par Levante depuis le début d'année. En effet, les partenaires de Morales ont réalisé un excellent parcours en Coupe d'Espagne où ils sont engagés en demi-finale de la Coupe du Roi, face à l'Athletic Bilbao. Lors du match aller, Levante est allé faire un nul à San Mames (1-1) et a fait de cette compétition une priorité. Cette formation est capable de « coups » comme elle l'a récemment montré face au Real Madrid (victoire 1-2 à Madrid).

L'Atletico Madrid est prévenu que ce déplacement dans la région de Valence ne sera pas une formalité. Les Matelassiers sont sur une excellente dynamique et entendent bien accentuer leur avance en tête de la Liga grâce à ce match en retard. Actuellement, la bande à Simeone possède 5 points d'avance sur le Real Madrid, qui a joué 2 matchs supplémentaires. Exceptionnel depuis le début de saison, l'Atlético a perdu une seule rencontre, face à leurs rivaux dans le derby. Récemment tenu en échec par le Celta Vigo à cause notamment de nombreuses absences (2-2), les Colchoneros se sont repris immédiatement sur la pelouse de Grenade (1-2) grâce à des réalisations des excellents Llorente et Correa. Un succès lors de ce match en retard pourrait faire très mal au Barca et au Real qui espère une baisse de régime des Matelassiers. Vainqueur de 9 de ses 10 derniers matchs de Liga, l'Atlético ne devrait pas manquer ce rendez-vous et se sortir du piège Levante.