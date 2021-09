Pronostic Lens Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens prend le derby face à Lille

Humilié lors des deux derbys de la saison passée, le Racing Club de Lens veut prendre sa revanche cette saison. Les Sang et Or ont bon espoir puisque leur début de saison est intéressant tandis que le LOSC n'est pas du tout sur la dynamique qui lui avait permis de remporter le titre de champion de France. Auteur d'un exercice dernière très intéressant, Lens avait été tout proche d'accrocher une place européenne. De plus, l'équipe nordiste proposait un jeu séduisant tourné vers l'attaque. L'entraineur Franck Haise n'a pas changé de leitmotiv et a vu ses hommes réaliser une belle entame. Toujours invaincu, le Racing a débuté par deux nuls face à Rennes (1-1) et Saint Etienne (2-2). Ensuite, les Lensois ont décroché leur première victoire en Principauté face à Monaco (0-2). A Bollaert, juste avant la trêve internationale, les Sang et Or sont revenus au score face à Lorient (2-2). Avec son football champagne, la formation nordiste est allée s'imposer en Gironde le week-end dernier en inscrivant le but de la victoire lors des arrêts de jeu (2-3) par Sotoca.

Sacré champion de France la saison passée, Lille vit une entame de championnat délicate. Le départ de Christophe Galtier en est certainement l'une des raisons principales. Le LOSC avait pourtant remporté le Trophée des Champions face au PSG (0-1) mais les Parisiens avaient aligné une équipe C et Lille a ensuite disputé trois journées de Ligue 1 sans la moindre victoire, avec en plus une humiliation face à l'OGC Nice de Galtier. Finalement victorieux de Montpellier (2-1) avant la trêve, les Lillois n'ont pas su enchainer et se sont inclinés en Bretagne face à Lorient (2-1). En milieu de semaine, la formation nordiste a débuté sa campagne européenne en Ligue des Champions mais n'est pas parvenu à dominer à domicile Wolfsbourg (0-0) malgré sa supériorité numérique en fin de rencontre. Lors de ce match, Lille s'est beaucoup dépensé, a dominé, mais n'est pas parvenu à faire la différence. Eprouvé par ses efforts fournis face à Wolfsbourg, Lille devrait souffrir à Bollaert face à la fougue lensoise.