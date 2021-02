Pronostic Leicester Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Leicester – Arsenal avec des buts de chaque côté

Place forte du football anglais pendant de nombreuses années, Arsenal voit désormais Leicester les devancer dans la hiérarchie de la Premier League. Les confirment de nouveau cette saison en occupant la troisième place du classement avec le même nombre de points que Manchester United, 2. Les hommes de Brendan Rodgers sont sur une excellente dynamique dans le championnat anglais puisqu'ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 12 dernières journées. Les restent sur deux très bonnes prestations en Premier League puisqu'ils se sont défaits de Liverpool (3-1) et d'Aston Villa (1-2). La seule fausse note dans ce carnet de route vient de l'Europa League où les ont été éliminés jeudi par le Slavia Prague (0-2 en cumulé). En Premier League, Leicester reste sur trois victoires face à Arsenal au King Power Stadium, et s'était imposé à l'aller à l'Emirates, après 47 ans d'attente.

De son côté, Arsenal végète dans le ventre mou de Premier League avec 9 points de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Les sont en plus éliminés de la FA Cup et de la Carabao Cup. Arrivé pour relancer le club londonien, Mikel Arteta est loin d'atteindre les objectifs. Le club dispose pourtant d'un effectif de qualité avec les Aubameyang, Pepe, Bellerin, Ceballos et les jeunes pépites Saka, Smith-Rowe ou Martinelli. Avec une victoire (face à Leeds 4-2) lors des 5 dernières journées de Premier League, Arsenal ne mérite pas mieux que son classement actuel. Le week-end dernier, les Gunners ont perdu sur la plus petite marge (1-0) face à Manchester City, mais n'ont pas réellement existé durant la rencontre. Le dernier espoir pour remporter un trophée reste l'Europa League, où Arsenal est passé par toutes les émotions lors du match retour face à Benfica pour finalement s'imposer sur le gong jeudi (4-3 en cumulé), grâce notamment à un doublé d'Aubameyang. Pour cette opposition entre deux belles équipes anglaise, on pourrait voir un match ouvert avec des buts de chaque côté comme lors des 2 dernières rencontres de Leicester en Premier League.