Pronostic Juventus Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus relancée face à Bologne

Souvent décriée ces dernières saisons car moins ultra-dominatrice, la Juve n'en reste toujours pas moins la Reine d'Italie et l'a d'ailleurs confirmé mercredi en remportant la SuperCoupe d'Italie (2-0) face au Napoli. Défait par l'Inter à San Siro lors de la dernière journée de Serie A après 3 victoires face à Sassuolo, l'Udinese et le leader milanais, la Vieille Dame va sans doute se servir de sa victoire significative du milieu de semaine pour préparer ce match de championnat. De son côté, Bologne est seulement 12e de Serie A à l'orée de cette journée, avec seulement 6 points d'avance sur la zone rouge. Souvent solides à domicile, les Rossoblu sont ont en revanche en grosses difficultés à l'extérieur. Les hommes de Sinisa Mihajlovic affichent en effet un bilan d'1 victoire, 3 nuls et 5 défaites en déplacement, et ils n'ont jamais pris de point cette saison à l'extérieur face à des top équipes bien classée. A domicile, la Juve devrait logiquement s'imposer sur ce match