Pronostic Italie Angleterre : Analyse, cotes et prono de la finale l'Euro + 200€ offerts direct

La magnifique rédemption de l’Italie

L’Angleterre a saisi sa chance

Du classique des 2 côtés

Les compos probables pour Portugal - France :

La force collective italienne prend le dessus

Grande absente de la Coupe du Monde 2018 (une première depuis 1958), l'Italie avait pour ambition de marquer cet Euro 2020 de son empreinte. Arrivé suite à la dramatique défaite face à la Suède en barrages pour le Mondial, Roberto Mancini a réussi son pari de redorer le blason de la. Pour cela, l’ancien coach de Manchester City a totalement revu le jeu proposé par l’Italie. Réputée pour ses aptitudes défensives et son fameux, la sélection italienne est désormais efficace dans les deux surfaces, et prône une philosophie offensive avec de multiples jeux en triangle entre les différents joueurs. Qualifié en novembre dernier pour futur Final 4 de la Ligue des Nations, l'Italie a confirmé son retour au premier plan sur cet Euro. Partis pied au plancher dans ce Championnat d'Europe, les Italiens ont d'abord surclassé les Turcs (3-0) et les Suisses (3-0). Avec une équipe fortement remaniée, laa ensuite dominé le Pays de Galles (1-0) pour finir en tête de son groupe. En huitième de finale, les hommes de Mancini ont rencontré des difficultés face à l’Autriche, néanmoins, grâce à l’apport du banc, ils se sont imposés dans les prolongations (2-1). Le quart de finale face à la Belgique reste à ce jour le match le plus abouti de l’Italie. Impressionnants face aux numéro 1 du classement FIFA, les partenaires de Bonucci se sont logiquement imposés face aux Diables Rouges (2-1). De retour à Wembley pour la demi-finale, l’Italie a souffert face à une très belle équipe d’Espagne. Battue tactiquement par un Luis Enrique très inspiré, l’Italie s’en est remis à ses racines, à savoir sa haine de la défaite. A égalité (1-1) au terme des 90 minutes puis des 30 supplémentaires de la prolongation, laa fait preuve de beaucoup de caractère pendant tout le match pour finalement s'imposer aux tirs au but, notamment grâce à un très bon Donnarumma.Après 55 ans d’attente, l’Angleterre va disputer une nouvelle finale de compétition internationale. Lors de la première, la sélection dess’était imposée, déjà à domicile, en Coupe du Monde 1966. Très solide, la défense anglaise a finalement craqué face au Danemark en demi-finale sur un superbe coup-franc de Damsgaard. Néanmoins, grâce à ses flèches Saka et Sterling, l’Angleterre a recollé au score en poussant le capitaine Simon Kjaer à marquer contre son camp. Malgré une domination d’ensemble, l’Angleterre a eu du mal à se créer des opportunités face à une vaillante sélection danoise. Le tournant du match est venu, en prolongations, suite à une nouvelle accélération de l’incontournable Raheem Sterling, qui a obtenu un penalty généreux et transformé en deux temps par le buteur Harry Kane. Cette victoire est symbolique du parcours desqui n'ont jamais été vraiment sereins sur cet Euro, si ce n'est lors de son quart de finale face à l’Ukraine qui a été une formalité (4-0). Avant cela, la bande à Southgate avait seulement assuré en poule en accrochant la 1place grâce à ses petits succès face à la Croatie et la République Tchèque (1-0), entrecoupés d'un nul face à une Ecosse qui l'avait fortement bousculée (0-0). Ensuite, les partenaires de Kyle Walker ont dominé l’Allemagne grâce au plan de jeu mis en place par Southgate, qui a trouvé le système pour contrer les points forts allemands, pour finalement s’imposer en fin de partie (2-0). A noter que l'Angleterre a joué 6 de ses 7 matchs à Wembley.Gêné par le système mis en place par l’Espagne, l’Italie ne devrait cependant rien modifier à son schéma de jeu. En effet, Luis Enrique avait décidé de jouer sans réel avant-centre pour empêcher Jorginho et Verratti de construire le jeu comme ils en ont l’habitude. A contrario, Southgate ne devrait pas sortir Kane de son 11 pour mettre un joueur capable presser la relance italienne même si un travail défensif sera sûrement demandé au capitaine anglais. L’Italie a perdu face à la Belgique Spinazzola qui était l’un des meilleurs joueurs de la Squadra. Son remplaçant Emerson n’a pas démérité mais n’a pas le même volume de jeu que son compatriote. Défensivement, la paire Bonucci-Chiellini a montré sa traditionnelle. Au milieu, Barella, Verratti et Jorginho possèdent certainement les clés pour s’imposer. S’ils arrivent à s'arroger la possession du ballon, les trois compères pourraient faire souffrir les Anglais. En pleine bourre lors des trois derniers matchs, Chiesa est l’homme fort de l’attaque italienne. Percutant, le Bianconero a été le meilleur élément de son équipe contre l’Espagne. Son pendant de l’autre côté, Lorenzo Insigne fait quant à lui admiré sa qualité technique et son sens de la passe. Habituée à posséder de grands avants-centres, l’Italie voit Immobile peiner en cette fin d'Euro, mais le Laziale n'aime pas rester trop longtemps sans marquer et il a tout de même scoré 2 buts sur cet Euro. Mancini a la possibilité de faire rentrer à sa place Berardi (auteur d'une bonne rentrée face à l'Espagne) et de positionner Insigne en pointe. En face, Gareth Southgate devrait reconduire l’équipe qui a débuté face au Danemark. Attaché à ses choix, le sélectionneur anglais a mis longtemps avant d’effectuer son premier changement, en faisant rentrer Grealish, au détriment d’un Saka très percutant. Surprenant, Southgate n’a pas hésité à faire sortir le capitaine desdès que ses hommes ont repris l’avantage. Sur le plan défensif, malgré des progrès, la charnière Stones-Maguire connaît quelques relâchements, mais peut compter sur la couverture d’un Kyle Walker, qui semble être l’un des joueurs les plus rapides de cet Euro. Au milieu, la paire de travailleurs Phillips-Rice donne satisfaction, mais a beaucoup couru depuis le début de l’Euro. Offensivement, les hommes forts sont évidemment Harry Kane qui a retrouvé la forme lors des dernières rencontres, et Raheem Sterling, qui au sortie d’une saison décevante avec City, est le meilleur joueur anglais de cet Euro.: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne.: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane.Faisant partie des favoris pour le titre avant le début de la compétition et ayant eu l'avantage de disputer leurs rencontres de poules à domicile, l’Italie et l’Angleterre sont bien au rendez-vous de cette finale de l’Euro. En termes de jeu, l’Italie a affiché globalement un meilleur visage avec, en point d'orgue, une prestation de premier plan face à la Belgique. S'ils ont souffert face à une Espagne qui adore la possession, les Italiens devraient retrouver le cuir face aux Anglais, et par conséquent mettre en place leur jeu. Avec un Immobile en pointe, les excellents Insigne et Chiesa sur les côtés et des milieux tranchants dans la verticalité, le danger peut venir de partout et les Italiens savent se montrer efficaces. En face, l’Angleterre compte davantage sur le talent individuel de ses joueurs, avec un Sterling dans tous les bons coups, et un Kane de plus en plus présent. Cette opposition entre deux sélections aux principes de jeu différents s’annonce intéressante, mais les qualités collectives de l’Italie, son mental d'acier et son expérience des trophées, laissent penser que lapeut soulever le trophée ce dimanche.Retrouvez le Pronostic Italie Angleterre encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !