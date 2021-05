Pronostic Hellas Vérone Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Hellas Vérone – Bologne : un match ouvert

En clôture de la 37journée de Serie A, le Hellas Vérone reçoit Bologne. La formation dirigée par le croate Juric sort d’un exercice satisfaisant, calé en milieu de tableau à la 10place. Les Véronais sont assurés de se maintenir et ne jouent plus rien lors des dernières journées. Les résultats en dents de scie des dernières semaines sont certainement la conséquence de cette absence de pression. En effet, le bilan du Hellas sur les 10 dernières journées est décevant avec 7 défaites, 2 nuls et une seule victoire face à Cagliari. Lors des trois dernières journées, le club véronais a partagé les points avec La Spezia (1-1) et le Torino (1-1), et s’est incliné face à la lanterne rouge Crotone (2-1) en milieu de semaine.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Bologne est dans une dynamique similaire. Assuré de se maintenir, la formation de Sinisa Mihaljovic s’est relâchée comme l’indiquent les 5 dernières journées de championnat sans le moindre succès pour les Bolognais. La semaine passée, les partenaires du vétéran Rodrigo Palacio se sont inclinés à domicile face au Genoa (2-0). Onzième de Serie A, Bologne ne risque plus rien et finit en roue libre. Dans cette affiche d’équipes libérées de toute pression et à l'image des 3 derniers matchs des Véronais et de 2 des 3 derniers matchs de Bologne, on devrait voir un match avec des buts de chaque côté comme lors des deux dernières confrontations à Vérone entre ces deux formations.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Hellas Vérone Bologne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !