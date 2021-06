Pronostic Federer Cilic : Analyse, cotes et prono du 2e tour de Roland Garros

Federer rugit encore face à Cilic

Au 2tour de Roland-Garros, deux « routiers » du circuit se retrouvent avec l'opposition entre Marin Cilic et Roger Federer. Ces deux joueurs se sont croisés à plusieurs reprises sur le circuit ATP, avec 9 victoires pour le Suisse et une seule pour le Croate. De plus, les deux protagonistes se sont affrontés dans deux finales de Grand Chelem à Wimbledon 2017 et à l'Open d'Australie en 2018, qui ont toujours tourné en faveur du Suisse. Depuis son succès en Coupe Davis avec la Croatie fin 2018, Marin Cilic a perdu de sa régularité dans ses performances et se retrouve désormais à la 47place à l'ATP. Cette saison, le Croate a pour meilleur résultat une demi-finale sur la terre battue d'Estoril (ATP 250) où il a été battu par le Britannique Cameron Norrie. Sur surface rapide, qui est son terrain de jeu favori, Cilic doit se contenter d'un 8de finale à Miami. Pour débuter ce Roland-Garros, le Croate s'est défait du Français Rinderknech assez facilement (7-6, 6-1, 6-2), malgré une entame de match délicate, où il s'est retrouvé mené 5-3.

De son côté, Roger Federer a connu le premier gros coup d'arrêt de sa carrière, à 38 ans. En effet, le Suisse a été éloigné des terrains pendant près d'un an et demi pour se soigner. Calé en 8position à l'ATP, RF a seulement disputé 4 rencontres en 2021. Victorieux de Dan Evans à Doha, la légende suisse a ensuite calé face à Basilashvili. Pour débuter sa préparation sur terre battue, Federer a disputé le tournoi de Genève où il s'est incliné d'entrée face à un spécialiste de l'ocre, Pablo Andujar. En revanche, le GOAT a réalisé une entrée en matière convaincante à Roland Garros face à un adversaire qui lui réussit bien, Denis Istomin (6-2, 6-4, 6-3). Impressionnant de fluidité, le Suisse a bouclé l'affaire en 1h35 et n'a pas pioché dans ses réserves avant ce 2tour. Cette deuxième rencontre s'annonce plus compliquée, mais RF retrouve un adversaire qui lui réussit bien et dont le jeu sans longs rallyes lui sied à merveille. Federer devrait lui permettre de passer un nouveau tour.