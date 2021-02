Pronostic Etoile Rouge Belgrade Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Milan AC se reprend chez l'Etoile Rouge Belgrade

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Etoile Rouge – Milan AC :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sorti lors des barrages de la Ligue des Champions par le club chypriote d’Omonia, l’Etoile Rouge de Belgrade doit se contenter de l’Europa League. Au 1er tour, les joueurs serbes ont assuré l’essentiel en terminant en 2position d’un groupe qui comprenait également Hoffenheim, Liberec et la Gantoise. L’Etoile Rouge a profité de son excellent parcours à domicile avec des succès face à Liberec et la Gantoise, pour un nul contre Hoffenheim, afin de se qualifier pour ces 16de finale. Dans le championnat serbe, la formation dirigée par Dejan Stankovic a pris les commandes et compte 9 points de plus que le Partizan, et 16 sur le 3, Vojvodina. Invaincue sur le plan national, l’Etoile Rouge est en tête de tous les bilans avec les meilleures défenses et attaques de la Ligue. Le Monténégrin Mirko Ivanic est le meilleur buteur de cette formation avec 9 réalisations depuis le départ de cette saison.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Milan a perdu gros en s’inclinant chez le promu, la Spezia (2-0) le week-end dernier. En effet, les Rossoneri, quasiment en tête de la Serie A depuis le départ de la saison, viennent d’être devancés par le grand rival intériste. Depuis l'arrivée de Stefano Pioli, les Milanais ont réalisé une année exceptionnelle, en réussissant d'abord à se qualifier pour l’Europa League grâce à une excellente dernière partie de saison 2019-2020. Sur leur lancée, les Milanais ont dominé la Serie A jusqu’à dimanche. Avec un point de retard sur les Nerazzurri, la course pour le Scudetto est toujours d’actualité, surtout que se profile ce week-end le choc tant attendu, le derby de Milan. Pour se qualifier pour les seizièmes de finale de cette C3, le Milan AC a réalisé un parcours du combattant. En effet, le club lombard a dû passer par les barrages où il s’en est sorti lors d’une interminable séance de tirs aux buts à Rio Ave. Tombés dans un groupe relevé, les partenaires de Zlatan Ibrahimovic ont remporté leur groupe devant Lille, le Sparta Prague et le Celtic Glasgow. Supérieur à l’Etoile Rouge sur le papier, le Milan AC devrait s’imposer lors de cette manche aller.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Etoile Rouge Milan AC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !