Pronostic Dijon Toulouse : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Toulouse enfonce Dijon

Lanterne rouge de Ligue 1 en fin de saison dernière et donc relégué, Dijon est 18e de cette Ligue 2 après 4 journées. Annoncé comme l'un des grands favoris à la montée, Dijon a perdu face à Sochaux (1-3), Nîmes (2-1) et face au promu Quevilly le week-end dernier (3-1), pour un nul concédé à domicile face à Rodez (1-1). Avec 1 seul point au compteur, le club bourguignon est déjà en crise. L'entraîneur David Linarès était annoncé partant cette semaine avant d'être maintenu pour le match du week-end. C'est dans cette ambiance et avec une équipe qui a peut être trop de nouveaux joueurs pour être efficace rapidement (Dijon a notamment faut venir Reynet, Congré, Pi et Le Bihan revenu de blessure la semaine passée) que le DFCO a préparé la réception de Toulouse.

De son côté en revanche, Toulouse est au rendez-vous de ce début de saison. Tout proche de retrouver l'élite la saison passée car battu lors du dernier tour de barrage par Nantes, le Téfécé est 2e du classement. Actuellement bien dans son objectif de Top 2 pour monter directement en Ligue 1, l'équipe du nouvel entraîneur Philippe Montanier est invaincue. Après un match nul à domicile face à une formation d'Ajaccio qui n'a pas non plus connu la défaite cette saison (2-2), les Toulousains ont remporté leurs 3 derniers matchs. Le TFC s'est en effet imposé brillamment à Nancy (0-4), puis à Pau (0-1) qui n'avait jamais encore connu la défaite dans la nouvelle version de son Nouste Camp, et enfin à domicile la semaine passée face au promu bastiais dans un match largement dominé (1-0). Sur sa lancée, Toulouse pourrait s'imposer face à une équipe Dijon déjà en grande souffrance.