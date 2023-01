Pronostic Crystal Palace Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United poursuit sa folle remontée face à Crystal Palace

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Crystal Palace – Manchester United :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour sa première saison à la tête de Crystal Palace, Patrick Vieira avait connu un exercice intéressant avec en point d’orgue une demi-finale de FA Cup face à Chelsea. En championnat, lesavaient surpris en proposant un jeu très léché, bien plus plaisant que celui prôné sous Roy Hodgson. Cette belle dynamique a perdu de sa splendeur lors de cette nouvelle saison. En effet, le club londonien se retrouve en 12e position avec 7 points d’avance sur la zone de relégation. Plus inquiétant, Palace est sur une terrible série de 4 revers lors des 5 dernières journées de Premier League. Lors de ce passage, les Eagles ont seulement marqué lors de leur succès à Bournemouth (0-2) grâce à Ayew et Eze, servis à chaque fois par le prometteur Oliseh. Après avoir explosé en 2nde période face à Tottenham (0-4) à Selhurst Park, Crystal Palace s’est de nouveau incliné dans un derby londonien sur la pelouse de Chelsea (1-0). Entretemps, les partenaires de Zaha avaient été sortis de la FA Cup par Southampton (1-2) et ne sont plus non plus en League Cup.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester United est dans une dynamique diamétralement opposée. En effet, lessemblent avoir trouvé leur rythme de croisière depuis que Cristiano Ronaldo a fait ses valises pour l'Arabie Saoudite. Son départ semble avoir libéré des joueurs qui se montrent très performants, à l’image des Rashford ou Fernandes. Ces deux hommes ont de nouveau été décisifs le week-end dernier face à Man City dans le derby (2-1). Mené au score par la bande à Guardiola, les Mancuniens ont renversé le match en 2nde période grâce à ses 2 stars. De plus, la défense articulée autour d’un Varane vigilant face à Haaland s’est montrée impressionnante. Ce succès est le 9e toutes compétitions confondues de Man U, toujours en lice également en FA Cup et en League Cup. Cette série a permis aux Red Devils de remonter à la 4e place avec un seul point de retard sur City et 9 sur le leader Arsenal. Incroyables actuellement, lesdevraient prendre le dessus sur une formation de Palace bien triste ces dernières semaines. Buteur à chacun de ses 7 derniers matchs avec Man U (8 buts en tout), Rashfort est attendu titulaire.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Crystal Palace Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !