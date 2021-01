Pronostic Chambly Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Chambly se ressaisit face à Niort

Pour sa première saison en Ligue 2, Chambly s'est sauvé en réalisant un très bon départ. Pour ce nouvel exercice, les Camblysiens sont de nouveau engagés dans la lutte pour le maintien. Battu par Grenoble (2-0) lors de la dernière journée, Chambly a glissé dans la zone de relégation. 18de Ligue 2, les hommes de Bruno Luzi comptent seulement 1 point de retard sur Nancy et 3 sur Rodez. Ce match en retard face à Niort est l'opportunité de pouvoir sortir des places de relégables. Depuis le début du mois de novembre, Chambly a montré des signes d'amélioration avec un bilan de 3 victoires, 5 nuls et 3 défaites lors des 11 dernières journées. Cette dynamique prouve que la bande à Luzi possède l'état d'esprit nécessaire pour se sauver.

De son côté, les Chamois Niortais se sont sauvés l'an passé grâce à une meilleure différence de buts. Bien partis dans ce nouvel exercice, les Niortais sont en perte de vitesse comme le montrent leur série de 7 matchs sans la moindre victoire. En effet, les hommes de Sébastien Desabre viennent de s'incliner lors des dernières semaines face à Troyes, Valenciennes et Amiens, pour des nuls contre Grenoble, Rodez et Nancy. Le week-end passé, les Chamois ont été tout proches de s'imposer face à Nancy, malgré avoir été en infériorité numérique pendant une période, mais ils ont finalement dû se contenter d'un match nul (2-2). Le Niortais Ba, auteur d'un doublé, a signé sa 10réalisation de la saison et sera l'atout offensif numéro 1 des Chamois. Pour cette rencontre, Chambly, engagé dans la lutte pour le maintien, semble en mesure d'accrocher au moins un nul à domicile face à des Niortais pas au mieux lors des dernières semaines, et en grosses difficultés à l'extérieur.