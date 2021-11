Pronostic Cagliari Salernitana : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Cagliari domine la Salernitana

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Cagliari Salernitana :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 14e journée de Serie A s’ouvre avec une affiche entre deux équipes mal classées, Cagliari et la Salernitana. L’équipe sarde a déjà souvent lutté ces dernières saisons pour conserver sa place dans l’élite du foot italien. Pour ce nouvel exercice, Cagliari est déjà mal parti avec la 19place de Serie A, à 4 points de la première formation non relégable. Depuis le début de saison, les partenaires de Joao Pedro ont seulement remporté une rencontre face à la Sampdoria (3-1) à domicile. Conscients que cette opposition face à la lanterne rouge est importante pour se rapprocher des équipes non relégables, la formation sarde devrait prendre des risques pour s’imposer. Pour cela, elle compte sur son duo Joao Pedro – Keita Balde, auteurs des 2 buts lors du match nul à Sassuolo le week-end dernier (2-2). Le Brésilien en est déjà à 8 buts marqués en Serie A.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Pour son retour en Serie A, la Salernitana connaît une entame catastrophique avec seulement 2 victoires obtenues face à Venise et le Genoa. En difficulté, les partenaires de Ribéry restent sur trois défaites de rang face au Napoli (0-1), la Lazio (3-0) et la Sampdoria (0-2). Lors de ces 3 rencontres, la Salernitana a été incapable de marquer le moindre but et se retrouve sous pression lors de ce déplacement à Cagliari, adversaire direct pour le maintien. A domicile et après son match encourageant du week-end dernier face à Sassuolo, Cagliari devrait trouver les ressources pour se défaire d’une formation de la Salernitana dans le dur.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cagliari Salernitana détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !