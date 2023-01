Pronostic Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et pronostic du match de Bundesliga

Gladbach repart du bon pied à la maison face à Leverkusen

Pas toujours très régulier cette saison, le Borussia Mönchengladbach n'a pas pu rentrer dans le bon wagon de cette Bundesliga. En effet, s'ils restent en mesure de pouvoir décrocher une qualification européenne en 2partie de saison puisqu'ils ne pointent qu'à 5 longueurs de la 4place, les Poulains sont en tous cas décrochés dans la course pour le titre qui semble, une nouvelle fois, promis au Bayern Munich. Cependant, les partenaires de Marcus Thuram ne sont pas pour autant à prendre à légère dans ce championnat, notamment à la maison où ils ont l'habitude de performer. Effectivement, ils ont remporté 6 de leurs 8 matchs disputés cette saison au Borussia Park et demeurent comme une valeur sûre de ce championnat dans leur antre.

Le Bayer Leverkusen, de son côté, est en train de courir après les très nombreux points perdus en cours de route lors de la 1ère partie de la saison. Complètement largués au classement alors qu'ils visaient le podium, les hommes de Xabi Alonso, qui est venu remplacé sur le banc Gerardo Seoane il y a maintenant quelques mois, doivent pour l'instant se contenter de la 12place du classement. Ils seront en plus privés, pour ce déplacement, de leur buteur Patrick Sckick, et ils pourraient également devoir faire sans l'excellent piston Frimpong (5 buts cette saison) qui est malade et incertain pour ce déplacement. En quête de points devant leur public, les joueurs du Borussia Mönchengladbach pourraient prendre le meilleur dans cette rencontre et s'imposer.