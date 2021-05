Pronostic Bologne Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Bologne – Juventus : la victoire de l’espoir pour la Vieille Dame

Dans le cadre de la dernière journée de Serie A, Bologne reçoit une équipe de la Juventus qui joue sa place pour la prochaine Ligue des Champions. Les joueurs de Sinisa Mihaljovic sont calés dans le ventre mou du championnat à la 11place. Assuré de rester en Serie A, Bologne compte 9 points d'avance sur le premier relégable, Benevento. Lors des dernières journées, les partenaires du vétéran argentin Palacio se signalent en enchaînant les matchs nuls, 4 lors des 6 derniers matchs. En clôture de la 37journée, les Bolognais ont partagé les points avec une équipe du Hellas Vérone qui est également assuré du maintien (2-2).

De son côté, la Juventus n'a pas le choix et doit s'imposer pour espérer finir dans les 4 premières places qui permettent de participer à la prochaine Ligue des Champions. Une non-qualification serait un échec cuisant pour la première saison d'Andrea Pirlo en tant que coach principal. En s'imposant face à Sassuolo (1-3) et contre l'Inter (3-2), la Vieille Dame a toujours un mince espoir de finir dans les 4 premiers. Pour cela, les Turinois, en plus d'un succès obligatoire à Bologne, doivent compter sur un faux pas du Napoli ou de l'AC Milan. Cette opposition face à Bologne réussit très bien à la Juventus, puisque les Piémontais sont invaincus lors des 19 derniers affrontements avec un bilan de 15 succès et 4 nuls. De plus, ils ont repris en confiance en milieu de semaine en s'imposant face à l'Atalanta en finale de la Coupe d'Italie (2-1). Pour cette dernière rencontre de la dernière chance, la Juve devrait faire le taf et s'imposer assez facilement face à Bologne.