Pronostic Betis Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Bayer va chercher un résultat au Betis

Le Betis Séville et le Bayer Leverkusen ont parfaitement lancé leur campagne d’Europa league puisqu’ils ont remporté leurs deux premières rencontres. La formation andalouse s’est tout d’abord imposée à domicile au terme d’une rencontre spectaculaire face au Celtic (4-3) grâce notamment à un doublé de Juanmi. Ensuite, les hommes de Pellegrini se sont imposés plus tranquillement sur la pelouse de Ferencvaros (1-3) avec un but du champion du monde français Nabil Fekir. Avec 6 points au compteur, le Betis joue sa qualification directe pour les 8de finale lors de cette double confrontation face au Bayer Leverkusen. En Liga, le club andalou se trouve en 8position avec seulement deux points de retard le second, le Real Madrid. Le week-end dernier, les partenaires de Fekir ont souffert pour s’imposer chez le 19, Alaves (0-1) grâce à une réalisation d’Iglesias en toute fin de rencontre.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Bayer Leverkusen réalisait une très bonne entame de saison avant de rencontrer le rouleau compresseur du Bayern Munich samedi. En effet, les partenaires de Diaby ont volé en éclat face aux Bavarois (1-5) dans le choc de Bundesliga du week-end dernier. Cette claque ne doit pas gommer toutes les bonnes prestations offertes auparavant. En effet, le Bayer a notamment remporté ses deux rencontres européennes face à Ferencvaros (2-1) et de manière impressionnante contre le Celtic au Celtic Park (0-4) avec un but de l’ancien toulousain Adli. En Bundesliga, malgré sa déroute face au Bayern, le Bayer se trouve en 3position avec seulement 3 points de retard sur le leader bavarois. En grande forme et déterminé à se relancer suite à la déroute du week-end, le Bayer Leverkusen devrait accrocher au moins le point du nul à Séville.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de Monacoavecavecdès la fin du match avecavecRetrouvez le Pronostic Betis Bayer Leverkusen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !