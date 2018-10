Pronostic Atlético Bruges : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

1

L’Atletico tranquille à domicile

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Atletico - Bruges chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si le début de saison de l’Atlético a été compliqué (une seule victoire lors des 4 premières journées), la dynamique est repartie depuis la victoire obtenue à Monaco lors de la 1journée de cette Champions League. En effet, lesrestent sur 5 matchs sans défaite et ont réalisé un très bon match nul à Bernabeu, samedi, pour le derby joué face au Real (0-0). De plus, lors de leurs trois dernières rencontres, Oblak et ses partenaires ont retrouvé leur solidité, n'encaissant aucun but. A l’intersaison, un temps d’adaptation a été nécessaire aux nouveaux arrivés pour comprendre le schéma de jeu de Simeone. La recrue Thomas Lemar monte en puissance et s’est montrée très intéressante lors des dernières rencontres. Offensivement, Simeone s’appuie sur son duo complémentaire Griezmann-Costa.Le Club de Bruges a lui tenu 85 minutes face à Dortmund avant de s'incliner lors de la 1journée (0-1). Si les Belges sont en tête de leur championnat devant Genk, ils sont encore loin du niveau de la Ligue des Champions. Lors de leur dernière participation à cette phase de groupe de C1, ils avaient d'ailleurs perdu leurs 6 matchs et n’avaient inscrit que 2 buts. De plus, les Belges n’ont jamais été en mesure de battre une équipe espagnole dans leur histoire (4 nuls et 7 défaites). L’Atlético reste sur 5 "clean sheet" lors de ses 5 dernières jouées à domicile en Coupe d'Europe. A domicile, lespeuvent l'emporter sans concéder de but.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un 1er pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec