Pronostic Athletic Bilbao Real Sociedad : Analyse, cotes et prono de la finale de la Coupe du Roi

Athletic Bilbao - Real Sociedad : Bilbao en spécialiste

L'Athletic Bilbao affronte la Real Sociedad en finale de la Coupe du Roi, mais dans le cadre de l'édition 2019-2020. En effet, suite à l'arrêt des compétitions pendant plusieurs mois l'an passé, les instances du foot espagnol avaient décidé de repousser cette rencontre. Depuis, la formation a réussi à se qualifier pour une nouvelle finale puisqu'elle retrouvera le FC Barcelone dans quelques semaines pour la finale de la Copa del Rey de l'actuel exercice. Cette saison, Bilbao s'est signalé en remportant la SuperCoupe d'Espagne, dominant le Real Madrid et le FC Barcelone sur son parcours. En Liga, les Basques sont calés dans le ventre mou et disposent de 12 points d'avance sur le premier relégable, Eibar. Quasiment assuré de se maintenir, l'Athletic Bilbao va pouvoir se focaliser sur ses deux finales, à commencer par celle qui l'oppose à son grand rival basque, la Sociedad. Les récentes confrontations directes entre les 2 formations ont souvent tourné à l'avantage du club de San Sebastian qui a remporté 5 des 6 derniers duels. En revanche, l'Athletic Bilbao a montré tout son savoir-faire en Coupe pour faire déjouer les pronostics et réaliser d'excellentes prestations. De son côté, la Real Sociedad s'est installée ces deux dernières saisons dans les formations jouant l'Europe. Actuellement, la formation de San Sebastian occupe la 5place de Liga et lutte avec le Betis et Villareal pour obtenir une place européenne. Les Basques restent sur deux résultats décevants en championnat avec des défaites face à Grenade (1-0) et surtout une humiliation face au FC Barcelone (1-6). Ces résultats confirment une baisse de régime de la Real depuis le début d'année. En Coupe cette année, les partenaires de David Silva se sont fait éliminer dès les huitièmes de finale par le Betis (3-1). Pour cette finale 100% basque de la saison passée, l'esprit coupe de l'Athletic Bilbao devrait lui permettre de soulever un nouveau trophée cette saison.