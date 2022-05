Pronostic Aston Villa Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa contrarie Burnley

Profitez de 200€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 200€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Aston Villa Burnley :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé alors que le club était dans un moment compliqué, Steven Gerrard a réussi l’objectif qu’on lui avait fixé à savoir obtenir le maintien en Premier League. 14, Aston Villa est calé dans le ventre mou du championnat avec 10 points d’avance sur le premier relégable, qui n’est autre que Burnley. La formation de Birmingham avait connu un passage compliqué en mars avec 4 revers consécutifs. Depuis sa lourde défaite à domicile contre Tottenham (0-4), Villa s’est repris en battant notamment la lanterne rouge Norwich (2-0) mais aussi … Burnley (1-3) au Turf Moor. Cette rencontre de milieu de semaine face aux Clarets est en fait le match aller entre les 2 formations qui avait été repoussée à cause du Covid et qui s'est donc joué très en retard. Dernièrement, lesont réalisé une très belle prestation face à Liverpool mais ont été dominés par l’efficacité des Reds (1-2). Le week-end dernier, les partenaires de Lucas Digne ont obtenu un point face à Crystal Palace (1-1). Cette équipe regorge d’excellents joueurs entre les Coutinho, Buendia, Ings, McGinn ou Watkins qui compte 11 buts marqués en PL cette saison. Il est le meilleur buteur d'Aston Villa devant Ings (7 buts).(Déposez 100€ et misez avec 300€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Burnley joue gros dans l’optique du maintien lors de ce match en retard. En s’inclinant le week-end dernier face à Tottenham (1-0) et avec le point pris par Leeds contre Brighton, lessont retombés dans la zone de relégation. Avec deux matchs à disputer, Burnley a son avenir en main et ferait un grand pas vers le maintien en cas de victoire ce jeudi. Dans le cadre de la dernière journée, les partenaires de Nick Pope recevront Newcastle. En remportant 3 victoires consécutives face à Southampton, Wolverhampton ou Watford, les Clarets s’étaient totalement relancés dans la lutte pour le maintien et doivent retrouver cet élan. Pour arriver à cet objectif, Burnley compte sur le buteur hollandais Weghorst, arrivé en cours de saison mais aussi sur Maxwell Cornet auteur d’un très bon exercice. A noter que lors des dernières rencontres, le club du Nord de l’Angleterre n’a pas pu compter sur son habituelle charnière Mee – Tarkowski, indisponible. A domicile et finissant plutôt bien, Villa pourrait au moins accrocher un nul face à Burnley.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(474€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(504€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Aston Villa Burnley encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !