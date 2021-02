Pronostic Arminia Bielefeld Wolfsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Wolfsbourg, une faim de loup face à l’Arminia

18de Bundesliga, l’Arminia Bielefeld vient de livrer une très belle prestation chez le Bayern Munich, tout juste auréolé de son titre de champion du Monde des clubs. Les hommes d’Uwe Neuhaus ont su contenir quelques attaques bavaroises pour placer quelques contres redoutables dans une Allianz Arena enneigée (score final 3-3). Arrivé lors du mercato en provenance d’Anderlecht, le néerlandais Michel Vlap s’est mis en évidence pour sa première en inscrivant un but et en offrant une passe décisive. Dans une rencontre folle qui aurait pu basculer d’un côté à l’autre, l’Arminia a pris un point amplement mérité. Avec un match en retard à disputer face au Werder Brême, le club de Bielefeld a son destin en main pour sortir de la zone rouge. Largement dominé par l’Eintracht Francfort (1-5) lors de son dernier match à domicile, l’Arminia veut s’appuyer sur son excellent match face au Bayern pour récolter des points et se sauver.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Wolfsbourg est l’une des très belles surprises de la saison en Bundesliga. Les partenaires de l’ancien stéphanois Guivalogui occupent la 4place, à égalité avec l’Eintracht Francfort, et avec 3 unités de plus que le Bayer Leverkusen. Les hommes d’Oliver Glasner sont sur une excellente dynamique de 8 matchs sans la moindre défaite, avec notamment 5 victoires consécutives. Performant offensivement avec un Weghorst auteur de 14 réalisations, Wolfsbourg possède la 2meilleure défense de Bundesliga (derrière Leipzig), avec d'ailleurs 6 clean sheet réalisés lors des 6 derniers matchs. Le week-end dernier, le club de Basse-Saxe a tenu tête au Borussia Mönchengladbach (0-0). En pleine confiance, les Loups devraient être en mesure de s’imposer sur le terrain de l’Arminia Bielefeld.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(165€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Arminia Bielefeld Wolfsbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !