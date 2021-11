Pronostic Ajaccio Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio toujours solide à domicile face à Dijon

Ajaccio fait partie des candidats aux play-offs et se trouve actuellement en 4position avec 4 unités de retard sur le leader toulousain et 4 d'avance sur Niort, première équipe hors du Top 5. Le club corse reste sur une défaite à Pau (1-0) mais avait auparavant enregistré deux victoires consécutives à domicile face à Nîmes (0-2) et sur la pelouse de Nancy (2-0). Ajaccio compte se reprendre dans son stade François Coty où le club corse a pris 16 des 21 points possibles, ce qui en fait la meilleure équipe à domicile de Ligue 2. Très solide à la maison, l'ACA n'a encaissé que 2 buts lors de ces 7 rencontres. Performant à domicile, Ajaccio veut consolider sa place de barragiste et se rapprocher du top 2 qui monte directement en L1. En face, Dijon a vécu un calvaire la saison passée en Ligue 1, qui s'est logiquement conclu sur la relégation du club en L2. La formation bourguignonne avait pour objectif de remonter rapidement en L1 et a pour cela opéré un recrutement important avec des joueurs expérimentés comme Reynet, Congré, Le Bihan ou Pi. Ces mouvements à première vue intéressants ne donnent pas les résultats escomptés puisque le DFCO végète en seconde partie de tableau à la 15place avec seulement 3 points d'avance sur le premier relégable. Après avoir enregistré deux succès consécutifs face à Amiens et Grenoble, Dijon est retombé dans ses travers à domicile face au Paris FC (0-1) le week-end dernier, sa 8défaite déjà de la saison. Impressionnant à domicile, Ajaccio devrait se relancer après sa défaite paloise face à des Dijonnais qui perdent beaucoup depuis le début de la saison.